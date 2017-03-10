В пятерке лидеров

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов РФ за период зимы 2016-2017 годов. При его составлении учитывались такие критерии, как состояние воздуха, воды, обращение с отходами, активность властей и бизнеса в реализации практических природоохранных мероприятий и другие показатели.
В этом рейтинге Чувашия находится на четвертом месте, поднявшись по сравнению с итогами за 2016 год на две строчки вверх. В пятерку лидеров эко-рейтинга входят также Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край и город Москва. Замыкают список Свердловская и Челябинская области.
Вопросам экологической безопасности в Чувашии уделяется особое внимание. На сохранение водных объектов нацелен крупный инвестиционный проект по реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. Снизить уровень вредного воздействия на природную среду позволило и строительство комплекса сооружений по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражная» в Чебоксарах. А благодаря созданию инновационной комплексной системы переработки и утилизации отходов республика входит в число пилотных регионов России, переходящих на новую систему обращения с отходами. В целом «мусорная проблема» для страны – одна из самых острых на сегодняшний день. Как отмечает председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин, «из всех объектов обработки и размещения коммунальных отходов в регионах РФ лишь 5-10 проц. соответствуют законодательству и обеспечивают экологическую безопасность».
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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