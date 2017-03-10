Главное В пятерке лидеров Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов РФ за период зимы 2016-2017 годов. При его составлении учитывались такие критерии, как состояние воздуха, воды, обращение с отходами, активность властей и бизнеса в реализации практических природоохранных мероприятий и другие показатели.

В этом рейтинге Чувашия находится на четвертом месте, поднявшись по сравнению с итогами за 2016 год на две строчки вверх. В пятерку лидеров эко-рейтинга входят также Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край и город Москва. Замыкают список Свердловская и Челябинская области.

Вопросам экологической безопасности в Чувашии уделяется особое внимание. На сохранение водных объектов нацелен крупный инвестиционный проект по реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. Снизить уровень вредного воздействия на природную среду позволило и строительство комплекса сооружений по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражная» в Чебоксарах. А благодаря созданию инновационной комплексной системы переработки и утилизации отходов республика входит в число пилотных регионов России, переходящих на новую систему обращения с отходами. В целом «мусорная проблема» для страны – одна из самых острых на сегодняшний день. Как отмечает председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин, «из всех объектов обработки и размещения коммунальных отходов в регионах РФ лишь 5-10 проц. соответствуют законодательству и обеспечивают экологическую безопасность».

Метки: Чувашия, Экология.



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