Слова, созданные, чтобы нас путать

В прошлом «Культпросвете» мы начали рассказывать о словах, будто нарочно придуманных для того, чтобы путать в них «и» и «е». Сегодня – продолжение этого разговора.

Регестрировать/регистрировать

Правильно: регистрировать

Мы регистрируемся на сайтах, в мессенджерах, на лекции и мастер-классы, а самое, пожалуй, приятное – на авиарейсы. Вот только в глаголе «регистрировать» опять столько гласных «е» и «и», что недолго запутаться. Проверить вторую безударную гласную можно словом «регистр» (от лат. Registrum). Поэтому правильно будет «регистрация», «регистрировать» и «зарегистрироваться».

Реабилетация / реабилитация

Правильно: реабилитация

Возможных вариантов – не счесть. Но правильным будет только один (это вам не «калоши» и «галоши»). Запоминаем: реабилитация. И очень надеемся, что у вас все хорошо.

Превиредливый/привередливый

Правильно: привередливый

Здесь нас почти не волнует приставка, потому что со временем она срослась с корнем (-приверед-), и теперь ее отдельно не выделяют. Но это все морфемные дела. Все потому, что прилагательное «привередливый» происходит от древнерусского существительного «вередъ», которое обозначало «боль», «вред». Соответственно, тот, кого мы называем «прихотливым, с капризами», раньше был «чувствительным к боли». А еще можно сказать, что «привередливый» – это тот, кто приближен к «вереду». А значит, как бы мы ни избегали «правила при/пре», – оно работает и здесь.

Энергитический/энергетический

Правильно: энергетический

Тут важно не спутать «энергетический» с прилагательным «энергичный». В словах одинаковые корни, у них разная этимология. Если «энергичный» (полный энергии, активный) происходит от слова «энергия», то «энергетический» (связанный с получением и использованием электроэнергии) – от «энергетики».

Делитант / дилетант

Правильно: дилетант

Не самое простое слово для дилетанта в орфографии! И снова словарное, к которому бесполезно подбирать проверочные слова – их не существует. Дилетант обозначает человека, который плохо в чем-то разбирается, иными словами «любитель». Слово пришло к нам из итальянского языка – от dilettante. В общем, правописание нужно просто взять и запомнить.

По материалам сайта мel.fm