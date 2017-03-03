Малый бизнес растет

А ВОТ С МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ ПРОБЛЕМА

Не в каждом муниципалитете малое и среднее предпринимательство получило такую поддержку, как в Цивильском районе, отметил в ходе рабочей поездки Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

Поэтому и визит свой он начал с посещения ООО «Вурнарец», главная «фишка» которого племенное стадо гусей линдовской породы, и ООО «Велес» по производству комбикормов. Как отметил руководитель региона, хозяева этих малых предприятий не причины для возможного бездействия стали искать в кризисе, а возможности для развития дела. И преуспели в своих начинаниях.

Впрочем, открывая совещание по подведению итогов социально-экономического развития Цивильского района, Михаил Игнатьев призвал не столько успехи перечислять, сколько сосредоточиться на недочетах, проблемах и поиске путей их решения. В частности, когда речь зашла об инвестиционных проектах, попросил их инициаторов, находящихся в зале, подняться и доложить всем, насколько реальны их планы, с публичным озвучиванием сроков ввода в эксплуатацию. «А то, как сам убедился в поездках по районам, некоторые деятели свои инвестиционные планы, так сказать, вилами на воде пишут, лишь бы отчитаться», – заметил Михаил Васильевич. Впрочем, глава администрации района Александр Казаков прямо со сцены поручился за каждого.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Михаил ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

– У Цивильского района есть сильные стороны. Муниципалитет занимает второе место в республике по уровню собственных доходов на душу населения. Позитивная динамика наблюдается и в сельском хозяйстве. Земледельцы всех форм собственности показывают достойные результаты. Потенциал у района очень хороший. Необходимо сделать правильные выводы и внести коррективы в работу.

Всего в 2017–2018 гг. в Цивильском районе планируется реализовать 11 инвестиционных проектов общей стоимостью более 1 млрд. рублей с созданием 117 новых рабочих мест. Среди них молочнотоварные фермы в общей сложности на более чем полторы тысячи голов, цех по содержанию перепелов, цех по производству лакированных дверей, агротехпарк и многое другое. Также намечается строительство в Цивильске в текущем году школы на тысячу мест. Для Цивильска это очень большое дело, поскольку городские школы переполнены.

117 новых рабочих мест планируется создать в Цивильском районе в 2017–2018 годах

Отдельной темой совещания стало обсуждение острых социальных вопросов. Один из них – нехватка медицинских кадров. В ближайшем будущем в Цивильском районе будут построены два новых ФАПа – в деревнях Тувси и Первое Семеново. Но сейчас и в имеющихся 32 пунктах отчаянно не хватает фельдшеров, им приходится работать по совместительству по нескольку часов сразу в нескольких ФАПах.

Не хватает врачей и в центральной районной больнице. В этом вопросе главврач ЦРБ Ольга Ермакова «призвала» на помощь обучение на медфаке по целевому направлению.

В результате с августа 2017 года после окончания интернатуры приступят к работе анестезиолог-реаниматолог, терапевт, врач функциональной диагностики, а в 2018 году – невролог. Для цивилян это без преувеличения огромное благо.

Отдельно были обсуждены вопросы благоустройства территорий. По словам Александра Казакова, на благоустройство дворов и подъездных путей всех населенных пунктов района потребуется не менее семи лет. Михаил Игнатьев в связи с этим поинтересовался, а есть ли на домах таблички с информацией, когда благоустройство будет произведено именно здесь. «Люди должны воочию видеть, что и когда делается в их городе или селе, сведений на сайте недостаточно», – подчеркнул он.

Кстати, Глава республики напомнил, что в этом году районы могут получить значительную финансовую поддержку на реализацию местных инициатив социального характера. Как сообщил Александр Казаков, в районе уже готовы документы по двум проектам. «Речь идет об организации парковых зон и благоустройстве Цивильской площади. Это важный для нас проект. Ведь сейчас мы все свои мероприятия проводим перед центральным магазином. Участие в республиканской программе позволит решить эту давнюю проблему», – сказал он.

Еще один острый вопрос – ликвидация несанкционированных мусорных свалок. По словам Александра Казакова, в двух муниципальных образованиях эта проблема вызывает особые опасения. Главы Второвурманкасинского и Тувсинского сельских поселений обещали принять все необходимые меры, чтобы до конца года задачу по ликвидации свалок выполнить.

Также Михаил Игнатьев обратил внимание на необходимость системной и жесткой работы с должниками – арендаторами муниципальной собственности. «Речь идет о миллионах рублей, которые могли быть направлены на реализацию важных социальных проектов. У вас есть все инструменты для решения этих вопросов. Обращайтесь в суды, привлекайте правоохранительные органы. Ваша задача – защищать интересы Цивильского района и его жителей», – потребовал Глава Чувашии.