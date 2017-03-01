О ветеранах, компенсациях и льготном проезде

Социальные выплаты и связанные с ними вопросы касаются многих жителей республики и всегда волнуют людей. Это еще раз подтвердила межведомственная «горячая линия», прошедшая в приемной Президента России в Чувашии.

РЕШЕНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

За два часа работы поступило более трех десятков вопросов со всех концов республики. Отвечали на них представители республиканского отделения Пенсионного фонда, Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, Главного бюро медико-социальной экспертизы, фондов социального страхования и обязательного медицинского страхования.

Звонивших в основном интересовал порядок социальных выплат, а «пальма первенства» досталась вопросам о ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда. «Мы трудом своим заработали это звание, а нас лишили льгот», – не представившись, выплескивали одни свою обиду и тут же клали трубку. Вторые, спрашивая, не изменились ли правила выплаты «ветеранских», сетовали, что они вынуждены работать не от хорошей жизни. Третьи интересовались, как выполняется решение Верховного суда России о частичном возвращении льгот работающим ветеранам труда. Ответ «держала» начальник отдела Министерства труда и социальной защиты Елена Зайцева.

«Никто не лишен присвоенного звания «Ветеран труда», изменился лишь порядок предоставления выплат. Решение суда выполняется. Всем ветеранам труда – работающим и неработающим – выплачивается денежная компенсация за услуги связи, – терпеливо и доступно объясняла Елена Викентьевна. – Ее получают те, у кого есть домашние телефоны. Компенсация за пользование телефоном – это тоже выплата. Если кому-то не возобновили эту выплату, надо обратиться с заявлением в отделы соцзащиты по месту жительства».

А ежемесячную денежную выплату в размере 1100 рублей (она увеличена с января текущего года, ранее ее размер составлял 1082 рубля) ветераны труда станут получать после прекращения трудовой деятельности. Решение Верховного суда от 26 октября 2016 года было опубликовано, найти его можно на сайте ведомства.

ПОЛОВИНА ОТ НОРМАТИВА

Второй «по популярности» блок вопросов касался компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. «Раньше нам, инвалидам, на социальные нужды давали 736 рублей, сейчас 200. Остальные, говорили, пойдут на квартплату, но туда поступает только 100 рублей. А где оставшиеся деньги?» – недоумевала, к примеру, жительница Новочебоксарска.

«736 рублей – это была фиксированная выплата, установленная чувашским законодательством, действовавшим до января 2016 года. Теперь республиканское законодательство приведено в соответствие с федеральным, по которому инвалидам предоставляется 50 проц. компенсации затрат на коммунальные услуги, но в пределах норм потребления», – не успели ответить специалисты Минтруда, как тут же раздался следующий звонок: «…та сумма компенсации, которую нам перечисляют, меньше обещанных 50 проц.»

По объяснениям специалистов, просто льготники обращают внимание на словосочетание «50 проц.», но упускают из виду «в пределах норм потребления». Думают, сколько бы ни потратили – компенсируют половину. Расчет же идет согласно нормативам потребления по данным, предоставляемым УК или другими поставщиками услуг тепла, электроэнергии, газа по каждому льготнику индивидуально, и сумма компенсации соответствует действительности – 50 проц. коммунальных услуг.

ДАЧНЫЕ ПОЕЗДКИ ЕЩЕ ОБСУЖДАЮТСЯ

Немало вопросов специалисты ведомств, дежурившие на «горячей линии», взяли на контроль, а ответы на другие обещали сообщить через СМИ. Например, вопрос о льготах на общественный транспорт, которым пользуются дачники, чьи участки находятся за пределами города.

Как уже сообщалось, льготы на транспорт не отменены, но с этого года изменен порядок предоставления средств. Если раньше транспортным организациям компенсировали так называемые выпадающие доходы (за проезд льготных категорий граждан), то теперь эти расходы будут компенсировать гражданам, которые пользуются проездным билетом. То есть если льготник покупает проездной на автобус (750 руб.) или на троллейбус (700 руб.), то конкретно ему возвращают часть затраченных денег. «Практически получается стоимость единого проездного, что был в ходу в прошлом году», – поясняла Елена Зайцева и отмечала, что вопрос об организации поездок на дачные участки также обсуждается, обо всех решениях население будет проинформировано.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ С «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Мне не проиндексировали пенсию. В январе получила 7720 руб., столько же получила и в феврале. Почему?

Ирина Сергеевна, Чебоксары

– Можно предположить, что вы получаете федеральную социальную доплату. Доплата устанавливается, если доход неработающего пенсионера не достиг республиканского прожиточного минимума пенсионера, ежегодно устанавливаемого законом Чувашской Республики. На 2017 год он утвержден в размере 7720 рублей.

При каждом повышении пенсии размер социальной доплаты пересматривается. Поэтому пенсионер может увидеть прибавку, как только его доход (а это пенсия и другие ежемесячные выплаты) превысит прожиточный минимум.

Допустим, на 1 января 2017 года размер пенсии составлял 6443 руб. 74 коп., что ниже прожиточного минимума. Поэтому к пенсии устанавливалась федеральная социальная доплата в размере 1276 руб. 26 коп. (7720 руб. – 6443 руб. 74 коп.). После повышения пенсии на 5,4 проц. с 1 февраля 2017 года размер пенсии увеличен до 6791 руб. 70 коп., а доплата после перерасчета составляет 928 руб. 30 коп. (7720 руб. – 6791 руб. 70 коп.). Таким образом, подлежащая к выплате общая сумма не изменилась и составляет 7720 рублей.

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В СОСТАВЕ НАСЛЕДСТВА

Моя мама умерла 23 января, она ветеран труда, не успела получить ветеранскую выплату. Можно ли получить эти деньги?

Галина Александровна, Новочебоксарск

– Ежемесячная денежная выплата, которую получали ветераны, будет представлена в составе наследства. Когда будете оформлять право наследования, не забудьте включить в состав наследования и эту выплату.

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ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ ОСНОВАНИЮ

Моя жена имеет право на выплаты как ветеран труда и как педагогический работник. Последнюю ей выплачивают, а первую нет. Правильно ли это?

Антон Васильевич, Янтиковский район

– Две льготы не предусмотрены законодательством. Если неработающий пенсионер имеет право на льготы по нескольким основаниям, например, как педагогический работник и как ветеран труда, то по его выбору предоставляются льготы только по одному основанию, то, что человек выбрал. Гражданин не может часть льгот взять как сельский педагог, а часть – как ветеран труда, он выбирает категорию и пользуется всем комплексом мер, предусмотренным для данной категории.

Фото izhma.ru

??? Ответы на свои вопросы за два часа работы «горячей линии» получили около 40 человек.