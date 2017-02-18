Михаил БАРЫШЕВ, полковник, начальник Центрального спортивного клуба армии:

«В III зимних Всемирных военных играх, которые стартуют в Сочи 22 февраля, примут участие более 20 стран. В первую очередь это вся Западная Европа, а также Пакистан. Китай, Казахстан и другие страны. Сейчас мы предлагаем Международному совету военного спорта проводить больше соревнований на российской территории. Для этого мы проводим презентации наших спортивных объектов – сочинских олимпийских объектов, роскошную инфраструктуру в Казани, наши великолепные лыжно-­биатлонные комплексы в Тюмени, в Красноярском крае, легкоатлетические комплексы в Чувашии и Мордовии. Россия сегодня готова принимать соревнования самого высокого уровня, и здесь мы Международному совету военного спорта как страна предлагаем отличные условия».