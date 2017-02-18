Максимальный уровень воды в реках республики этой весной ожидается выше многолетней нормы, прозвучало на первом заседании межведомственной противопаводковой комиссии.

По информации Главного управления МЧС России по Чувашии, при неблагоприятном развитии событий в зоны возможного затопления попадают 55 населенных пунктов Алатырского, Батыревского, Порецкого, Цивильского, Чебоксарского и других районов.

На заседании был утвержден план работы комиссии на период весеннего паводка 2017 года, в котором предусмотрены мероприятия по контролю за состоянием гидротехнических сооружений, обеспечению безаварийной работы коммунальных систем и водозаборов, готовность служб на случай возникновения чрезвычайных ситуаций…

Во время весенних паводков интенсивно обрушиваются берега рек, поэтому Минприроды Чувашии ежегодно проводит руслорегулирующие мероприятия. Кроме того, в Минприроды России направлено предложение по выделению на 2018–2019 годы из федерального бюджета средств на строительство защитных сооружений для предотвращения подтопления территории Алатыря.