Максимальный уровень воды в реках республики этой весной ожидается выше многолетней нормы, прозвучало на первом заседании межведомственной противопаводковой комиссии.
По информации Главного управления МЧС России по Чувашии, при неблагоприятном развитии событий в зоны возможного затопления попадают 55 населенных пунктов Алатырского, Батыревского, Порецкого, Цивильского, Чебоксарского и других районов.
На заседании был утвержден план работы комиссии на период весеннего паводка 2017 года, в котором предусмотрены мероприятия по контролю за состоянием гидротехнических сооружений, обеспечению безаварийной работы коммунальных систем и водозаборов, готовность служб на случай возникновения чрезвычайных ситуаций…
Во время весенних паводков интенсивно обрушиваются берега рек, поэтому Минприроды Чувашии ежегодно проводит руслорегулирующие мероприятия. Кроме того, в Минприроды России направлено предложение по выделению на 2018–2019 годы из федерального бюджета средств на строительство защитных сооружений для предотвращения подтопления территории Алатыря.
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