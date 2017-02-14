Главное, Политика, Экономика Субсидии сами не поступят НУЖНЫ СОГЛАШЕНИЯ С РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ До 1 марта органам исполнительной власти республики необходимо заключить соглашения с распорядителями средств федерального бюджета на предоставление субсидий. Такую задачу поставил Глава Чувашии Михаил Игнатьев на вчерашнем еженедельном правительственном совещании.

Обязательное условие заключения соглашений – формирование их в электронном виде в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», напомнил премьер-министр Иван Моторин. Разместить и подписать эти документы надо до 20 февраля, иначе в связи с предстоящими праздничными и выходными днями главные распорядители средств и Федеральное казначейство не успеют провести эту работу до 1 марта. Если данное требование по срокам не будет соблюдено, деньги попросту уйдут в резервный фонд. Органам исполнительной власти республики необходимо подписать порядка 36 соглашений. На 13 февраля подписано 5, в частности, по субсидиям на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления (Минсельхоз) и на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (Минкультуры).

В то же время обеспокоенность вызывает данная работа со стороны Минстроя, Минздрава и Минобразования Чувашии.

Как идет реализация программы электронного правительства в Чувашии – об этом доложил глава Мининформполитики Александр Иванов. Программа должна повысить качество и доступность предоставляемых государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, упростить процедуру и сократить сроки их оказания, повысить открытость информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

По данным статистки, показатель оказания услуг в электронной форме в 2016 году составил 50 проц., что в пределах плановой цифры. Одним из решений вопроса популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в перспективе может стать интеграция регионального портала госуслуг с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). Реализация проекта сделает предоставление региональных и муниципальных услуг удобнее, снизит затраты республики на поддержку собственных порталов, позволит обеспечить единую модель предоставления и продвижения электронных госуслуг и сосредоточить предоставляемые органами власти услуги на одном портале. Также результаты федеральной программы популяризации госуслуг в электронном виде будут распространяться и на услуги республики, отметил министр.

В 2016 году в рамках предоставления услуг направлено 142,3 тыс. запросов к федеральным органам власти, из них 141 тыс. запросов направлена с использованием СМЭВ. Доля использования СМЭВ в 2016 году при направлении запросов составила 99,1 проц. Количество направленных запросов по СМЭВ в 2016 году по сравнению с 2015 годом возросло на 33 проц.

Вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин доложил о подготовке к презентации экономического и инвестиционного потенциала Чувашии в рамках II заседания Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Метки: Политика, Экономика, Бюджет.



Метки: Главное A A A