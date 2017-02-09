От Алатыря до Ядрина

БЫЛИ БЫ РЯДОМ МАМА И ПАПА…

АЛАТЫРЬ. В городском Дворце культуры прошло торжественное открытие Года матери и отца. На праздник собрались многодетные семьи и трудовые династии, приемные родители и супружеские пары, прожившие вместе несколько десятков лет.

Глава города Николай Зайкин отметил, что семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого человека. «В Алатыре немало крепких дружных семей, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе мудрости и доброты», – сказал он в своем приветственном слове.

С 2008 года за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей гражданам России вручается орден «Родительская слава». Такой высокой награды удостоена одна алатырская семья. Пять супружеских пар награждены учрежденным в республике орденом «За любовь и верность». Медали с таким же названием имеют еще 13 семей города.

И многих из них в торжественный день чествовали на сцене – супругов Савенковых, Сидоровых, Машиных, Писалевых… Особые слова признательности звучали в адрес родителей, окруживших своей заботой и любовью детей-сирот. Так, в Алатыре сейчас проживает 71 семья, где воспитываются приемные сыновья и дочки.

? Подарком для всех стал праздничный концерт, подготовленный артистами Дворца культуры и юными воспитанниками Алатырской детской школы искусств.

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СНЕГОВИКИ ИГРАЮТ В ХОККЕЙ

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН. Две снежные фигуры хоккеистов украсили центральную площадь деревни Нюргечи.

Воздвигли сей уникальный памятник творческие сельчане в честь любителей хоккея Полевосундырского сельского поселения, в котором есть собственные хоккейные команды «Гигант» и «Кубня». Первая была чемпионом республики среди сельских команд и многократным чемпионом Комсомольского района в 70-80-е годы и вырастила немало талантливых спортсменов. Вторая и сейчас защищает честь Комсомольского района на республиканских соревнованиях. И в региональном состязании «Сельский дивизион» «Кубня» пока что в числе лидеров.

Любовь к хоккею здесь воспитывают с малых лет. Недаром юные хоккеисты Нюргечинской школы каждый год представляют район на республиканском турнире «Золотая шайба» в трех возрастных группах.

? В Полевосундырском сельском поселении – две хоккейные площадки с освещением, на которых тренируются две взрослые и три детские хоккейные команды. Все они достойно защищают честь сборной района в республиканских соревнованиях по хоккею.

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ВАЖНУЮ ДАТУ ПОДСКАЖЕТ КАЛЕНДАРЬ

ШУМЕРЛЯ. В городе вышел в свет календарь знаменательных и памятных дат «Шумерлинский хронограф – 2017».

Составили его сотрудники городской центральной библиотеки имени Геннадия Айги. В это информационно-библиографическое издание включены важные даты краеведческого значения, сведения об уроженцах шумерлинского края, известных людях, внесших большой вклад в развитие Шумерли, юбилейные события.

Так, согласно хронографу уже в марте 55 лет отметит Шумерлинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 30 лет исполнится городскому Совету ветеранов. А в апреле отпразднует 25-летие гимназия № 8.

Календарь интересен как для краеведов, учителей, музейных работников, средств массовой информации, так и для обывателей – всех, кто любит свой город и активно участвует в его жизни.

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НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ ТИМУРОВЦЫ

АЛИКОВСКИЙ РАЙОН. Воспитанники Яндобинской средней школы помогают инвалидам и одиноким пенсионерам.

Волонтерская деятельность давно уже стала доброй традицией в школе. Ребята взяли шефство над пожилыми сельчанами, нуждающимися в помощи, и постоянно их навещают – то воды принесут, то снег во дворе почистят.

Так, восьмиклассник Денис помогает по хозяйству одинокой пенсионерке, что живет в деревне Чиршкасы. Труженица, всю жизнь проработавшая в колхозе, привыкла все делать сама, но своего помощника всегда гостеприимно встречает. «Главное – это общение с теми, кому помогаешь», – наставляют школьные учителя местных тимуровцев.

А на днях учащиеся 10-го класса навестили учительницу математики, ныне пенсионерку, Галину Пыркину, и ветерана Великой Отечественной войны Захара Скворцова. Девочки помогли пожилым по хозяйству в доме, а мальчики убрали снег во дворе. «Приятно общаться с молодыми!» – признаются подшефные ветераны и с нетерпением ждут волонтеров снова в гости.

? И снег убрали, и скучать не дали.

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ЗАСУНУТЬ НОГИ В ЛЮБИМЫЕ ЧЕСАНКИ

КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН. Старый добрый дворовый хоккей, но не на коньках, а в валенках вот уже второй год стараются развивать в этих местах.

В прошлом году, когда подобные соревнования козловчане организовали впервые, в районе сначала состоялись школьные состязания по хоккею в валенках, затем так называемые кустовые. Наконец, лучшие школьные коллективы встретились друг с другом в полуфиналах. А потом в решающем финальном сражении победу одержали игроки Еметкинской средней школы.

Вот и ныне в Еметкино на местной хоккейной коробке уже прошли первые зональные игры второго чемпионата района. В гости к прошлогодним победителям приехали их визави из Янгильдино и Тюрлемы. Именно тюрлеминцы, в конце концов, выиграли свой «куст». На следующей неделе в битву за первенство вступают ребята из Андреево-Базар, Байгулово, Карачево, Карамышево.

Александр ЕГОРОВ

? Не шайбу, но теннисный мячик гоняют по полю эти игроки.

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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ при поддержке Общественной палаты республики прошел День профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде. Отметим, к совместному решению важной проблемы подключились представители сразу двух традиционных конфессий: Духовного управления мусульман Чувашии и Чувашской митрополии.

В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ жители улицы Кирпичной на станции Шоркистры, наконец, дождались, когда в округе наладят уличное освещение. Светильники отремонтировали, а вместо прежних обычных ламп установили энергосберегающие.

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН готовится отпраздновать свой день рождения. Праздник пройдет 10 февраля в Чувашском государственном академическом драмтеатре имени К.В. Иванова. По традиции в этот день будут чествовать лучшие сельские поселения и предприятия района, почетных тружеников и стипендиатов Главы Чувашии.

В КРАСНОЧЕТАЙСКОМ РАЙОНЕ в этом году в деревнях Акчикасы и Березовка построят новые фельдшерско-акушерские пункты. Всего же с 2012 года в районе построено 7 ФАПов.

Фото cap.ru