Попали в дело

ПОПЛАТИЛАСЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

Верховный суд республики оставил без изменения приговор в отношении жительницы Новочебоксарска, которая обманом похитила деньги у своих знакомых.

Судом установлено, что женщина с октября 2012-го по май 2014 года, несмотря на имевшуюся задолженность перед кредитными учреждениями и налоговыми органами, под различными предлогами брала в долг у знакомых деньги, которые не собиралась возвращать. Всего у девяти граждан она выманила около 2 млн. рублей. В суде этого женщина не отрицала. Суд приговорил ее к двум с половиной годам колонии общего режима. Осужденной показалось, что срок за обман людей назначен чрезмерный, и обжаловала приговор. Однако Верховный суд оставил его в силе, сообщили в прокуратуре республики. Также в пользу потерпевших взыскан причиненный им материальный ущерб.

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НА ЧТО СПОСОБЕН НАРУШИТЕЛЬ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Козловки, применившего насилие в отношении полицейского.

По версии следствия, майским вечером прошлого года в Козловке мужчину остановили сотрудники полиции, заподозрив его в езде на машине подшофе. Пройти освидетельствование на предмет опьянения водитель отказался. Инспекторы составили на него протокол и отстранили от управления машиной. Нарушитель по телефону вызвал своих друзей, те приехали и «загрузились» в машину злоумышленника, которую сотрудники полиции намеревались отправить на специализированную стоянку. Когда эвакуатор подъехал, полицейский подошел к задержанному автомобилю, чтобы находившиеся в салоне граждане освободили его, и стал рукой придерживать одну из пассажирских дверей. В этот момент хозяин авто ударил ногой по этой двери, травмировав кисть полицейского.

После возбуждения уголовного дела злоумышленник скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск, сообщает СУ СКР по Чувашии. И лишь в конце декабря пришла информация, что он задержан в Казани по подозрению в разбое. Уголовное дело направлено в суд.