И еще раз о глаголах

КОТОРЫЕ ЗАЧЕМ-ТО ПРОДОЛЖАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Уж так получается, что у пишущих и говорящих на русском языке людей два больных места: запятые и глаголы. Мы собрали для вас формы глаголов, которые на самом деле не существуют, но их все равно активно употребляют.

Правильно: клади сюда

Знакомьтесь, глагол «ложить», брат «позвОнишь» и сосед «ихнего», «грейпфрукта» и «экспрессо». Извечный бич русского языка, с которым справиться, увы, не так-то просто. Но при частом повторении и желании все возможно. Итак, запоминаем, что глагола «ложить» в природе нет. Раз и навсегда забываем об этом слове, а если и употребляем, то только с приставками («положить», «приложить», «выложить»). Вместо «ложить» используем прекрасный глагол «класть», который, кстати, наоборот – употребляется без приставок. Не стоит путать глагол «ложить» с глаголом «ложиться»: он, наоборот, существует и очень часто используется без всяких приставок, например, когда мы собираемся лечь спать («я ложусь в кровать»).

Правильно: кто выиграл?

И снова эти «и краткие»! Их нет, когда они очень нужны, и в точности до наоборот. Ошибка возникает, когда мы очень быстро произносим слово, и в речи слышится призвук «выЙграть», но на письме это никак не должно отражаться.

Правильно: сажать детей

На фразе «садить детей» все родители наверняка содрогнулись. Фраза действительно неправильная и звучит по меньшей мере пугающе. Хотя глагол «садить», не падайте, все еще живет в некоторых словарях с пометкой «просторечный». Из чего следует, что говорить так грамотному человеку не стоит. Правильно будет «сажать», будь то огурцы на даче, кактусы дома, гостей за стол или ребенка на коленки.

Правильно: ты уже сделал ход / сходил?

«Походила» в значении «сделать ход» (например, в настольной игре) – детская ошибка в речи, которую, к сожалению, можно услышать и от взрослых. Предлагаем выкорчевать ее раз и навсегда, а также вовремя поправить окружающих вас детей. У глагола «походить» два определения: во-первых, ходить некоторое время («походил по террасе и зашел в дом»), а во-вторых, быть похожим на кого-либо («сын походил на отца»). Согласитесь, что в настольной игре «походил» звучит неуместно. А во время партии в шашки вполне можно сказать «я сделал ход, твоя очередь» или «я уже сходил, а ты сходил?»

По материалам сайта мel.fm