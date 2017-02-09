Главное Дети не в ответе? Чебоксарская школьница попала в «черный список» волонтеров, помогающих бездомным животным…

Старшеклассница вышла на связь с добровольцами фонда, разместившими в социальных сетях объявление о поиске хозяев для бездомного пса, похожего на лабрадора, с перебитой передней лапой. Несовершеннолетним обычно животных не отдают, но девочка слезно умоляла доверить несчастную брошенную собаку именно ей, уверяя, что родители не против. В итоге школьнице поверили и даже оплатили такси, чтобы она с лабрадором без проблем добралась до дома.

Пристраивая четвероногих друзей, волонтеры обычно всегда интересуются их судьбой. Но школьница почему-то явно избегала общения с представителями благотворительного фонда. Еще больше девушка-волонтер встревожилась, когда узнала, что юная хозяйка лабрадора зарекомендовала себя не с самой хорошей стороны, регулярно забирая то кошек, то собак у других волонтеров. В ответ на настойчивые расспросы, что с собакой, ученица прислала фотографию похожей псины, позаимствованную в Интернете. Более того, выяснилось, что она снова искала себе на сайтах нового щенка. Помня скандальную историю с иркутскими подростками, расправлявшимися с беззащитными животными, чтобы выложить «эффектное» видео в сети, волонтеры сообщили о своих подозрениях в полицию…

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 столичного УМВД встретились с мамой девочки, которая, как выяснилось, была не в курсе, что дочка забрала у волонтеров собаку. Дома у них уже имеется подобранная когда-то на улице кошка, поэтому мама не разрешала дочке заводить новых питомцев. После разговора с мамой и сотрудником полиции старшеклассница призналась – не рискнув привести лабрадора домой, она привязала его к батарее в соседнем подъезде, а потом обнаружила, что тот убежал.

В школе девочка на хорошем счету, никаких отклонений в ее поведении педагоги и психологи не замечали. Пока полицейские ограничились беседой, но обещали, что некоторое время подержат ученицу в поле зрения.

Для волонтеров эта история тоже стала уроком – доверять детям братьев наших меньших слишком рискованно. До мудрости Маленького принца, говорившего, что мы в ответе за тех, кого приручили, еще нужно дорасти…

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