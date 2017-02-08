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Главное, Экономика
Бюджет порядок уважает

Чувашия эффективно использует бюджетные средства, об этом сообщила в ходе рабочей встречи с Главой региона Михаилом Игнатьевым руководитель Управления Федерального казначейства по республике Олимпиада Ананьева.
«По финансовому менеджменту за 10 месяцев 2016 года мы заняли 1-е место среди 85 субъектов страны. Приятно отметить, что по проверкам за 2014–2015 годы нецелевого использования бюджетных средств в Чувашии не выявлено», – отметила Олимпиада Ананьева.
Руководитель региона напомнил, что в республике успешно реализуются мероприятия национального плана по борьбе с коррупцией. Решением полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича Чувашия была определена пилотным регионом по отработке антикоррупционных мероприятий.
«Мы многое сделали, но еще много предстоит сделать. Эффективно управляя общественными финансами, необходимо применять новые инструменты, чтобы бюджетный рубль не залеживался на счетах, чтобы средства были своевременно трансформированы получателям», – приводит слова Михаила Игнатьева пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

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Метки: Главное, Экономика, , .

08.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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