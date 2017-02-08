Главное От качества услуг до наличия бахил В РЕСПУБЛИКЕ НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ Подведены итоги независимой оценки качества медицинских услуг в медучреждениях Чувашии в 2016 году.

Среди медицинских организаций, подведомственных Минздраву республики, наибольшее количество баллов набрали Новочебоксарский медицинский центр, Первая Чебоксарская городская больница имени П.Н. Осипова, Центральная городская больница (амбулаторная помощь) и чебоксарские Центральная городская больница, Городская детская больница № 3, Городская клиническая больница № 1 (стационар).

К таким выводам пришел Общественный совет при Минздраве Чувашии, который и занимается сбором, обобщением и анализом информации о работе больниц. Причем учитывается не только непосредственно профессионализм медработников, их умение верно поставить диагноз и эффективно лечить. Среди критериев и такие немаловажные для пациентов вещи, как время сидения в очереди, комфортные условия пребывания в больнице, доступность получения медуслуг, доброжелательность персонала и даже обустройство площадок для детских колясок и наличие бесплатных бахил.

Независимая оценка – одна из форм общественного контроля, и принять в ней участие может любой житель Чувашии. К примеру, выразив свое мнение через Интернет, заполнив интерактивную анкету или такую же анкету просто на бумаге прямо в медицинской организации. Эти данные будут непременно учтены наряду с результатами изучения документов, опросов пациентов, проведения «контрольных закупок», изучения сайтов медорганизаций и так далее.

Как сообщили «Советской Чувашии» в региональном Минздраве, в нашей республике проводить независимую оценку качества оказания услуг государственными медицинскими организациями начали в 2015 году, и отныне это будет делаться ежегодно. Причем каждый год в этом процессе участвуют не все без исключения бюджетные больницы республики, а определенные группы (поочередно). Например, в минувшем году оценке подверглось 21 медицинское учреждение.

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