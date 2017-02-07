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В Чувашской Республике можно подать заявление на получение земельного участка на Дальнем Востоке

С 1 февраля подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка в Дальневосточном федеральном округе может любой гражданин России, в том числе проживающий в Чувашской Республике. В Чувашии принимать заявления на получение «дальневосточного гектара» будут специалисты Кадастровой палаты по Чувашской Республике и МФЦ.

«Обратиться для подачи заявления можно в офисы приёма документов филиала Кадастровой палаты по адресу г. Чебоксары, ул. К. Маркса, дом 56 – это центральный аппарат Управления Росреестра по Чувашской Республике. Необходимо иметь учётную запись (ЕСИА) для доступа к Единому (федеральному) порталу госуслуг. Специалисты Кадастровой палаты помогут написать заявление, сформировать пакет документов и укажут на карте схему расположения выбранного участка», – рассказала руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерина Карпеева.

Если заявка будет одобрена, то заявителю в течение 20 рабочих дней со дня поступления от него документов (при условии, что участок учтён в кадастре недвижимости) должен быть направлен проект договора. Если же окажется, что на один и тот же земельный участок претендуют два человека, то он будет предоставлен тому, кто первым подал заявление. Второму предложат другой вариант размещения участка.

Земельный участок на Дальнем Востоке предоставляется на пять лет, по истечении которых его можно будет взять в аренду или получить бесплатно в собственность. Но он должен быть освоен. Если при подаче заявления не был указан вид деятельности, которая будет вестись на дальневосточной земле, то определиться с этим и уведомить уполномоченный орган необходимо будет в течение года со дня заключения договора.

В рассмотрении заявления может быть и отказано. Например, если в нём содержится неточная (ложная) информация о заявителе, его персональных данных, не указаны контактные сведения, не приложена схема земельного участка и других предусмотренных законом случаях.

Подать заявление можно и самостоятельно через сайт надальнийвосток.рф.

Более 4 тысяч земельных участков уже отдано в пользование.

Источник: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике

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Метки: Лента новостей, .

07.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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