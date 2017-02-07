Михаилу Игнатьеву представлен новый прокурор Чебоксарской природоохранной прокуратуры

7 февраля Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов представил Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву нового прокурора Чебоксарской природоохранной прокуратуры Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Ирину Бородину.

Вениамин Селифанов отметил большой стаж работы Ирины Бородиной в органах прокуратуры, из которого последние два года — в качестве Череповецкого межрайонного природоохранного прокурора.

Волжский межрегиональный природоохранный прокурор обратил внимание на масштабную работу, проводимую в Чувашской Республике для обеспечения экологической безопасности. «Опыт Чувашии надо перенимать другим субъектам Российской Федерации. Регион развивается. Это хорошее место для жизни и работы», — подчеркнул он.

Михаил Игнатьев пожелал Ирине Бородиной эффективной работы. Он подчеркнул, что экологическая безопасность является важнейшим направлением работы Правительства Чувашской Республики, так как состояние окружающей среды во многом влияет на здоровье людей.

Вениамин Селифанов констатировал, что в республике реализованы уникальные проекты, имеющие важнейшее с точки зрения экологии значение: создание современного полигона ТБО, реконструкция биологических очистных сооружений в Новочебоксарске, строительство комплекса по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражное» в Чебоксарах. «Создан замкнутый цикл. Это единственный на Волге комплекс, который позволяет сбрасывать в реку стопроцентно очищенные стоки. Система утилизации твёрдых бытовых отходов в республике также отвечает самым современным стандартам», — сказал он.

Глава Чувашии констатировал, что Правительством России утверждён план основных мероприятий по проведению Года экологии в России, в который включены три мероприятия, осуществляемые в Чувашской Республике. Это рекультивация свалки твердых бытовых отходов в г. Чебоксары, строительство II этапа третьей очереди биологических очистных сооружений в Новочебоксарске, двух мусороперегрузочных станций в г. Канаше и Шумерлинском районе.

«На рекультивацию свалки в 2017-2018 годах из всех источников предусмотрено 380 млн рублей. Проект будет выполняться в два этапа — технический и биологический. Прошу отслеживать эту работу во избежание возможных ошибок, мы должны сделать это место экологически безопасным и самым красивым», — сказал он.

По завершении встречи, отвечая на вопросы журналистов, Ирина Бородина подчеркнула: «Работать в Чувашии — честь для меня. Здесь создана экологически чистая, благоприятная среда. Наша задача — сохранять экологические богатства», — сказала она.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики