Главное, Коллизия Расточительна ли Чувашия? В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБСУДИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ ГОСЗАКУПКИ Каким должен быть диалог общества и власти, решили показать в Общественной палате России. Для этого еще в прошлом году был организован проект «Час с министром», в рамках которого руководители федеральных министерств отвечали на вопросы общественников.

Инициативу подхватили регионы, в том числе и Чувашия. На прошлой неделе члены Общественной палаты республики беседовали с министром здравоохранения нашего региона Аллой Самойловой. Прежде чем начался непосредственно разговор, Алла Владимировна поделилась своим видением состояния системы здравоохранения Чувашии. Пятый год подряд, подчеркнула она, у нас отмечается положительная динамика в демографии. Смертность в прошедшем году осталась на уровне 2015-го, но рождаемость по-прежнему ее превышает, хоть и немного снизилась. Одним из основных направлений деятельности республиканского Минздрава в 2017-м остается охрана материнства и детства. Пристальное внимание традиционно уделяется беременным и младенцам. И лучший показатель качества оказываемых им медицинских услуг – низкая младенческая смертность.

Второе приоритетное направление для министерства – автоматизация обслуживания пациентов, внедрение электронных амбулаторных карт и электронных историй болезни. К концу года 80 процентов населения должно иметь электронные амбулаторные карты, а к концу 2018 года данный показатель должен составить 100 процентов. Это поможет освободить врачей от рутинной работы.

Кроме того, в течение года-двух в Чебоксарах должна быть построена новая инфекционная больница, а также поликлиника в центральной части Чебоксар.

«Будет ли в разговоре затронута тема эффективности госзакупок?» – размышляли перед мероприятием журналисты, вспоминая недавнюю скандальную публикацию в одном из федеральных изданий. В ней безоговорочным лидером по переплатам в 2016 году в сфере медицинских закупок оказалась Москва. Чувашия тоже была названа в числе регионов-лидеров – при подсчете переплаты в процентах.

Оставлять животрепещущую тему в стороне в Общественной палате Чувашии не стали. «Здравоохранение – отрасль, которая беспокоит всех и к которой всегда много вопросов», – отметила заместитель председателя палаты, главный нарколог Минздрава республики Ирина Булыгина и попросила Самойлову прокомментировать неприятную ситуацию.

– В опубликованной статье Чувашия попала в разряд регионов, которые названы самыми расточительными при государственных закупках в сфере здравоохранения, – ответила министр. – При этом интересная цифра опубликована: якобы переплата составляет 73 процента от затрат на здравоохранение по госконтрактам (207 млн. рублей). Если произвести простой математический расчет, то получается, что анализировались госзакупки на сумму 283 млн. рублей. Но общая сумма проведенных госзакупок в сфере здравоохранения Чувашии по итогам 2016 года составила 4 млрд. 885 млн. рублей, включая медикаменты, расходный материал, строительство и другие работы.

Когда мы стали выяснять, какие контракты анализировались, то вышли на список из 596 даже не контрактов, а заявок, размещенных на официальном сайте госзакупок. В этом перечне не было ни одной закупки медикаментов. Та информация, которая взята с официальных сайтов, анализировалась выборочно, сравнивались несравнимые вещи: контракты на закупку расходного материала и контракты на ремонтные работы…

Алла Самойлова подчеркнула, что по итогам 2016 года общая экономия в результате всех проведенных торгов по отрасли здравоохранения составила 13,5 процента, или 666 млн. рублей.

– Медикаменты, которые мы закупаем, это в основном жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, цены на которые устанавливаются государством, и превысить их мы не имеем права. Все закупки подвергаются общественному контролю и обсуждению, все они проводятся посредством аукционов, котировок, через Госслужбу по тарифам или уполномоченную организацию – Центр ресурсного обеспечения. Информация доступна в открытых источниках. Сегодня Главой Чувашии назначена сплошная проверка всех государственных закупок в сфере здравоохранения. Я уверена, что мы пройдем ее достойно и представим реальную картину всех наших закупочных процедур.

За «круглым столом» обсуждались также нехватка кадров на селе (где не всегда остаются по окончании контракта даже участники программы «Земский доктор»), дефицит специалистов первичного звена в городах. Заставляет задуматься и небольшой процент выпускников медицинских специальностей, которые вообще «доходят» до рабочего места.

«Если бы вы узнали цифру, у вас бы волосы на голове зашевелились», – сказала одна из получивших слово дам, предусмотрительно оставив эти данные при себе. Хотя тайны из этой информации никто не делает: министр здравоохранения не раз указывала, что в отдел кадров лечебных учреждений приходит только каждый третий выпускник медицинского факультета, остальные из отрасли уходят.

Сегодня на слуху случаи неуважительного отношения к медикам. Бывает, не пропускают машины «скорой помощи» и в Чувашии. А с начала года в республике уже было два нападения на медиков, сообщила Алла Самойлова, добавив, что, наверное, не зря возникла инициатива о приравнивании таких случаев к нападению на сотрудников полиции.

В завершение «Часа с министром» Алла Самойлова полушутя пожелала собравшимся приходить в больницу только на диспансеризацию. «И всегда всех приглашаю в родильный дом», – завершила она встречу. КСТАТИ

Вопрос о госзакупках в системе здравоохранения поднимался и на состоявшемся в субботу в режиме видеоконференции совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов Чувашии под председательством руководителя республики Михаила Игнатьева. Алла Самойлова рассказала, что Минздрав Чувашии обратился к проводившей анализ госзакупок компании с просьбой разъяснить, как именно это делалось.

Глава Чувашии поручил по завершении всех проверочных мероприятий, в случае если указанная в рейтинге информация не соответствует действительности, отправить официальное письмо в адрес авторов рейтинга с просьбой дать опровержение.

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