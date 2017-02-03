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Главное, Культура
Воспела красу земли чувашской

В ЧГХМ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ЕВГЕНИИ ВДОВИЧЕВОЙ

«Вдовичева Евгения Аркадьевна, живописец», – представили нам, художникам Чувашского отделения худфонда РСФСР, стройную молодую женщину. В наши производственные мастерские выпускница Чебоксарского художественного училища пришла работать в 1960 году, и очень скоро мы увидели в своих рядах талантливую художницу, блестящего живописца-колориста.
Природу она видела по-особому, понимала ее дивную красоту в любом проявлении. На ее холстах стали появляться овраги со спрятавшимися в них деревнями и прудами, поля со спелыми хлебами. Однажды узнал, что ее девичья фамилия Воздвиженская и она дочь знаменитого священнослужителя, отца Аркадия. С 1950 года я был наслышан о его проповедях. Мы бегали во Введенский собор, он рядом с художественным училищем, лицезреть скопище чебоксарских старушек, заполнявших в дни его службы собор, двор собора и всю улицу К. Иванова с проезжей частью возле собора. Так вот откуда у Евгении Аркадьевны всепонимание, спокойствие и природная мудрость!
Это очень заметно на открывшейся 13 января в художественном музее персональной выставке произведений заслуженной художницы Чувашии Евгении Аркадьевны Вдовичевой, посвященной ее 80-летию. Конечно, выставка для такой даты весьма скромная – 70 работ в четырех залах, в то время как мастерская художницы забита шедеврами, их хватило бы на целый этаж музея. Нет уже сил, возможностей и средств развернуться на полную мощь. Спонсоров, увы, тоже нет. Основу экспозиции составляют ее произведения из фондов музея.
Чувашия Вдовичевой – это ее полувековая живописная летопись сельской жизни: поля весенние с цветущим картофелем, поля летние со зрелыми хлебами, овраги с прудами, полными уток и гусей, с ромашками придорожными и васильками по краям ржаных полей. Все это весенне-летне-осеннее чудодействие природы, воплощенное на холстах, глубоко и тонко прочувствовано умом и сердцем талантливой художницы.
Евгения Аркадьевна – «последняя из могикан» творческой бригады художников «Сельские зори». С группой живописцев она колесила по районам Чувашии, нанося на холст художническую влюбленность в природу. А параллельно художница открывала выставки в колхозах и райцентрах, создавала там же картинные галереи.
Евгения Аркадьевна – из рода долгожителей. И, стало быть, жить ей и жить еще многие лета в нашем мире, где она, невзирая ни на что, видит и изображает природу божественно прекрасной.

Николай КАРАЧАРСКОВ

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Метки: Главное, Культура, .

03.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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