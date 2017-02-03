Обелиск на лесной опушке

К 75-ЛЕТИЮ АВИАКАТАСТРОФЫ НАД ШЕМУРШОЙ

Окончание. Начало в номере от 1.02.2016

ПАВЕЛ ПРУСАКОВ – ОТ УЧИТЕЛЯ ДО ШТУРМАНА

Поисковиков интересовал и жизненный путь Прусакова. Удалось выяснить, что он родился 17 января 1919 года, а в 1937 году поступил в педучилище в городе Вышний Волочек. Довелось ли ему поработать учителем до призыва в армию, выяснить пока не удалось.

17 февраля 1940 года Павел был призван в РККА, а оттуда рекомендован во 2-е Чкаловское военное училище. В следующем году он завершил учебу, получил звание сержанта и был направлен в распоряжение КБФ (Краснознаменного Балтийского флота) по специальности стрелок-бомбардир.

Начало Великой Отечественной войны Павел Прусаков встретил в должности воздушного стрелка-бомбардира 4-й авиаэскадрильи 57-го СБ авиационного полка ВВС КБФ. Последний документ о перемещении Прусакова – приказ № 013 КБФ о его переводе в 1-ю авиаэскадрилью 1-го авиационного полка на ту же должность. Был ли он переведен в 17-й транспортный отряд или откомандирован туда на какое-то время, выяснить пока тоже не удалось. Возможно, такое предложение возникло неожиданно – самолетов Р-6 в полку не было вовсе.

К сожалению, фонда 17-го транспортного отряда в архивах нет вовсе, а сохранившиеся документы рассеяны по еще не рассекреченным делам фондов вышестоящих подразделений, и выяснить это обстоятельство в ближайшее время вряд ли удастся.

БЫЛИ ЛИ НАГРАДЫ У ПРУСАКОВА?

Этот вопрос волновал автора не меньше других. Увы, и 41-й, и 42-й годы не были щедрыми на награды. Да и экипаж, в который входил Прусаков, не получал, как другие, боевые задания, выполнение которых обещало и существенные денежные премии, и правительственные награды – бомбардировки Хельсинки, торпедирование вражеских конвоев. Остался бы жив – наверняка имел бы к концу войны не только боевые медали, но и ордена.

ГОРБОВО – МАЛАЯ РОДИНА

В деревне Горбово, что в Ермолкинском сельском совете Вышневолоцкого района Калининской области (ныне входит в состав Дятловского сельского поселения Тверской области) у Павла Прусакова осталась любимая мать Федорова Наталья Степановна. Ей в 1942 году было 56 лет, она была уже не молодой женщиной. И, наверное, ей мечталось, чтобы сын, гордость семьи (летчик!), вернулся с войны живым и здоровым, обзавелся семьей, подарил внуков на радость…

Когда Павел уходил в Красную Армию, в деревне было не меньше 80 дворов. Сегодня Горбово – это всего семь-восемь дворов, да и жителей здесь практически нет, постоянно живут в двух дворах, в остальных –дачники. Тех, кто помнит 40-е, уже и в живых-то не осталось, кто-то выехал в недалекую отсюда Москву, где и с работой получше, и с условиями.

В сохранившемся доме Прусаковых до 1991 года жила Федорова Елена Константиновна, супруга брата Павла Прусакова, Ивана Федоровича. Сейчас там никто не живет, дом используется как летняя дача. В Вышнем Волочке удалось разыскать правнучку Елены Константиновны – Оксану Осипову. Именно Елена Константиновна получила от свекрови – матери Павла Прусакова Натальи Степановны – фотографию сына в военной форме, чтобы сохранила для потомков.

НЕСТЫКОВКИ

Их в этой истории немало. Во-первых, в разных документах, в том числе одного и того же ВМФ, фамилия штурмана пишется то с одной буквой «с», то с двумя. Наверное, эта ошибка для увековечения памяти погибшего штурмана не столь существенна. Во всяком случае, при поиске материалов по этой теме это осложнений не вызывает.

Датой гибели в документах называется 19 февраля, 3, 4 и 5 марта. Происхождение даты 19 февраля пока не объясняется никаким образом. Все же подтвержденной документально датой катастрофы самолета можно считать 2 марта 1942 года, а гибели Павла Прусакова – лишь 3 марта 1942 года.

С датой призыва Павла в РККА также нет ясности. В Книге Памяти Тверской области значится 1941 год, а в личном деле и учетно-послужной карте указана иная дата – 17 февраля 1940 года. Эту дату, видимо, и нужно считать верной.

Осложняла расследование первоначально путаница в наименовании должности и конкретного места службы Павла Прусакова. Она была связана с тем, что в картотеке Центрального военно-морского архива его последнее место службы указано как «КБФ ВВС 17 стр. отряд». Сокращение «стр.» можно было понять как «стрелковый», «строевой», «строительный» и так далее. Только после тщательного исследования всех аббревиатур военного периода автор пришел к выводу, что при расшифровке архивных документов была допущена ошибка, что «17-ый стр. отряд» необходимо было читать как «17-ый тр (транспортный) отряд».

Должность сержанта в документах указана также двояко: на могиле в поселке Муллиная и в Книге Памяти ЧР – штурман. Во всех других выявленных документах – воздушный стрелок-радист 17-го тр. отр. ВВС КБФ. В донесении о безвозвратных потерях Командного отдела Управления Военных воздушных сил Краснознаменного Балтийского фронта № 0189 от 15.06.1942 г. Павел Прусаков указан как «возд. стр. бомб.», что мы можем расшифровать как «воздушный стрелок-бомбардир».

Самолет Р-6 или Ант-7 конструкции А.Н. Туполева был создан еще в конце 20-х годов прошлого века как «воздушный крейсер» – первый отечественный многоцелевой боевой самолет. Его главной задачей было обеспечение защиты от истребителей врага наших тяжелых бомбардировщиков. Р-6 был достаточно скоростным для своего времени (до 230 км в час на высоте 5000 м) и мог вполне конкурировать с истребителями врага, был хорошо вооружен (5 пулеметов ДА). Испытания самолета Р-6 проводил легендарный Михаил Громов. Именно самолет этой конструкции впервые пролетел над Северным полюсом.

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Скромный обелиск на окраине поселка Муллиная в самой середине Национального парка «Чаваш вармане», на стыке Алатырского и Шемуршинского районов, не так широко известен в республике. На западной его стороне прикреплена плита из нержавеющей стали. Как удалось выяснить, ее изготовил и прикрепил один из местных жителей. На ней написано: «Прусаков Павел Федорович. Штурман ВВС СССР. Погиб 5 марта 1942 г.».

Руководство Национального парка с большой заинтересованностью отнеслось к идее включить в программу пребывания туристских групп на его территории посещение могилы Павла Прусакова с рассказом о нем и обстоятельствах происшествия. Работники парка при участии учащихся ближайших школ регулярно ухаживают за могилой летчика. В районе ведется работа по официальному оформлению и приданию могиле статуса воинского захоронения.

Приятно, что имя отдавшего свою жизнь за приближение Победы Павла Прусакова включено и в Книгу Памяти Чувашской Республики (часть 1, том 6, стр. 640): «Прусаков Павел Федорович, род. 1919. Штурман. Погиб при катастрофе самолета над шемуршинскими лесами 3.3.1942. Захоронен 5.3.1942 в пос. Муллиная Шемуршинского района Чувашской Республики».

«УШЛА НА БАЛТИКУ»

Судьба штурмана Прусакова многие годы оставалась не более чем легендой. Поэтому не оставалось другого выхода, как ехать в Центральный архив Военно-морского флота, расположенный в городе Гатчина Ленинградской области.

Признаться, изначально автор даже не предполагал, что за неделю работы придется перебрать такое количество архивных документов – более 8,5 тысячи листов. Было от чего прийти в отчаяние – многие необходимые документы оказались в еще не рассекреченных архивных делах фондов Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота.

Специалисты архива всячески пытались помочь. Не только сами жертвовали своим обеденным отдыхом, но и уговаривали хранительниц фондов использовать это время для дополнительного поиска материалов, связанных с аварией самолета над Шемуршой. «Ушла на Балтику» – то и дело можно было слышать в читальном зале архива. Это работники читального зала Ольга Николаевна Руденко, Ирина Анатольевна Серебрякова, научный сотрудник Людмила Ивановна Савинкова раз за разом отправлялись в хранилище документов Балтийского флота для выполнения очередного заказа автора. И практически в последний день работы удалось наконец-то выяснить обстоятельства катастрофы самолета Р-6 над Шемуршой.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Это исследование, длившееся несколько лет, было бы невозможным без поддержки Центрального архива Министерства обороны РФ и его филиалов, руководства и коллектива Национального парка «Чаваш вармане», Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Юнитекс», специалистов администрации Дятловского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области (только от специалиста администрации Татьяны Ивановой мы получили за полгода более 60 писем!), а также поисковиков Игоря Груздева (г. Киров) и Андрея Клементьева (г. Гатчина). Всем им – спасибо!

Ведущий рубрики Евгений ШУМИЛОВ,

председатель совета Чувашского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» okkai@mail.ru

Дорогие читатели! Возможно, описанный случай — не единственный в нашей республике. Если вам известно что-либо об авариях самолетов с гибелью членов экипажа, происшедших в годы великой Отечественной войны на территории Чувашии, сообщите редакции.