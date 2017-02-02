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Поддержка для развития

ДЕНЬГИ ЕСТЬ – ТЕПЕРЬ МОЖНО РАБОТАТЬ

В последние дни председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал сразу несколько распоряжений Кабинета Министров страны о распределении субсидий, способствующих социально-экономическому развитию регионов. Чувашия согласно этим распоряжениям получит почти полтора миллиарда рублей. Пресс-служба Администрации Главы республики подготовила краткое обозрение – какие суммы и на что именно будут направлены.

478 млн. рублей федеральных средств пойдут на развитие сельского хозяйства Чувашской Республики.

В частности, 71 млн. рублей предназначен для возмещения части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Еще 407 млн. рублей распределяются республике на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

Более 15 млн. рублей направляется на поддержку театров и сельских клубов.

Из них 5,5 млн. рублей уйдут на софинансирование расходов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с населением до 300 тысяч человек в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы. Еще 9,8 млн. рублей – на развитие культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

31,6 млн. рублей Чувашия получит на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Средства выделяются на условиях софинансирования для повышения доступности дорогостоящих видов высокотехнологичной медицинской помощи в региональных медицинских организациях (такую медпомощь у нас оказывают 7 медицинских организаций республики, а также 2 федеральные клиники по 13 медицинским профилям).

106 млн. рублей выделено на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в Чувашии в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Они будут направлены на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и (или) муниципальной собственности, содействие развитию молодежного предпринимательства, организацию предоставления услуг по принципу одного окна в целях создания, развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Около 510 млн. рублей направляется на развитие образования.

В частности, 405,5 млн. рублей направляется на строительство новых школ. Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013–2020 годы на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию школ. В 2017 году эти средства будут направлены на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Южный» города Цивильска на 1000 мест, капитальный ремонт школы, расположенной по улице Социалистической, 17а, в Чебоксарах, чтобы 500 школьников учились в комфортных условиях.
Кроме этого, в текущем году будет проведена реконструкция здания гимназии № 1 в Мариинском Посаде, начато строительство республиканской кадетской школы на 400 мест и строительство общеобразовательной школы в чебоксарском микрорайоне «Волжский-3».
Более 104 млн. рублей получит Чувашия в виде субсидий из федерального бюджета на модернизацию системы подготовки рабочих кадров. Средства выделяются в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы. Субсидия будет направлена на дальнейшее оснащение центра и подготовку педагогических кадров системы СПО по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям.

340 млн. рублей выделяется республике на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах с расширением проезжей части до шести полос.

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Метки: Главное, Экономика, .

02.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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