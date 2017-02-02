Пенсии увеличились, но не у всех

РАБОТАЮЩИМ ИНДЕКСАЦИЮ ПРОВЕДУТ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 1 февраля страховые пенсии увеличились на 5,4 проц. Индексация коснулась более 268 тыс. неработающих пенсионеров Чувашии, рассказали в республиканском отделении Пенсионного фонда на традиционной в начале года пресс-конференции. С новшествами в пенсионном законодательстве журналистов ознакомила управляющий отделением Роза КОНДРАТЬЕВА.

ПОВЫШЕНИЕ НА РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

Рост страховых пенсий на 5,4 проц. соответствует росту потребительских цен за прошедший год, отметила Роза Кондратьева. Именно такое их увеличение констатирует Росстат.

Руководитель ведомства напомнила, что индексация страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) с 2015 года осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты. В результате увеличения на 5,4 проц. стоимость пенсионного балла с 1 февраля составляет 78,28 руб. (до 1 февраля 2017 года – 74,27 руб.), фиксированная выплата (аналог базовой части пенсии) установлена в размере 4805,11 руб.

Средний размер пенсии по старости в республике с 1 февраля 2017 года увеличился на 625 рублей, сообщают в отделении Пенсионного фонда по Чувашии.

В результате средний размер пенсии по старости в республике составляет 12,7 тыс. руб. По данным отделения, страховые пенсии в Чувашии сегодня получают 338 тыс. пенсионеров, из них 268 тыс. неработающие.

Как отметила руководитель ведомства, на февральскую индексацию потребуется дополнительно 1,8 млрд. руб., а в общей сложности на выплаты страховых пенсий за год в республике будет направлено 50 млрд. руб.

РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ СНОВА ОБОШЛИ

Однако повышение выплат ощутят только неработающие пенсионеры. Работающие, как и в прошлом году, пенсию с учетом индексации будут получать только после завершения трудовой деятельности. В нашей республике продолжают работать 70 тыс. получателей страховых пенсий. «Их пенсии и в данный момент индексируются, – заметила Роза Алексеевна, – только выплачиваются без суммы индексации. Убедиться в этом пенсионер может, заглянув в «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда. И как только он уволится, выплаты увеличатся на суммарный процент индексации за весь период работы, начиная с 2016 года». При этом обращаться в Пенсионный фонд не нужно – индексация производится в беззаявительном порядке. Правда, повышенную пенсию человек начнет получать не с момента увольнения, а только на четвертый месяц – столько времени пройдет, пока работодатель предоставит в Пенсионный фонд информацию о сотрудниках, пока сотрудники фонда обработают данные. Зато если затем пенсионер вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшится, заверяют в ПФР: «В этом случае пенсионер утратит только право на индексацию, которая состоится после начала его работы».

По данным Пенсионного фонда, в Чувашии сегодня проживают 365 тысяч пенсионеров. Более 338 тысяч получают страховые пенсии, 70 тысяч из них продолжают работать.

Утешиться работающие пенсионеры могут тем, что августовский перерасчет для них сохранен и в этом году. Перерасчет пенсий по страховым взносам за 2016 год им произведут до 3 пенсионных баллов, то есть для перерасчета учтут заработок не выше 20 тыс. руб. в месяц.

Напомним, отмена индексации пенсий для работающих пенсионеров предусмотрена законом от 29 декабря 2015 года № 385 ФЗ. При подготовке бюджета на 2017-2019 годы восстановление индексации для работающих пенсионеров в правительстве не обсуждалось.

ЕДВ И СОЦПАКЕТ ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ЗАВИСЯТ

Независимо от трудовой деятельности увеличились с 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и стоимость соцпакета федеральным льготникам. Обе меры соцподдержки также выросли на 5,4 проц.

Стоимость набора социальных услуг теперь составляет 1048,97 руб. в месяц, в том числе лекарственная часть – 807,94 руб., санаторно-курортная – 124,99 руб., транспортная (бесплатный проезд в пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) – 116,04 руб. Роза Кондратьева напомнила, что у федерального льготника есть возможность получать эти услуги в натуральной форме или же частично или полностью заменить их денежным эквивалентом.

По утверждению Пенсионного фонда, ЕДВ – самая массовая социальная выплата, осуществляемая ведомством. Право на ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, пострадавшие в результате воздействия радиации, инвалиды вследствие общего заболевания, включая детей-инвалидов и ряд других.

В Чувашии ЕДВ получают 104 тыс. федеральных льготников. Размер выплаты при этом у каждой категории разный, поэтому и сумма прибавки разная (представлена в таблице ниже). С февраля наступившего года, по словам Розы Кондратьевой, ежемесячные выплаты в среднем выросли на 116 руб. и составили в среднем 2268 руб. На выплаты льготникам в 2017 году будет направлено около 2,8 млрд. руб.

В Чувашии ежемесячную денежную выплату получают 104 тысячи федеральных льготников.

НЕ МЕНЬШЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2017 году. С 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год. Индекс увеличения будет установлен постановлением Правительства Российской Федерации.

«При этом в течение 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в республике, – подчеркнула Роза Кондратьева. – В Чувашии он составляет 7720 руб. (в 2016 году – 7391 руб.). Если размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже этой суммы, то Пенсионный фонд устанавливает ему федеральную социальную доплату, повышая размер пенсии до 7720 руб.».

Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции

? В России средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров с февраля увеличился на 703 рубля.