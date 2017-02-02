Лучших командируют в Сибирь

Красночетайский район примет 17–18 февраля финальные соревнования очередных, восьмых по счету, Республиканских зимних сельских спортивных игр. Центром спортивных событий станет расположенный в райцентре физкультурно-спортивный комплекс «Хастар».

Участникам этих соревнований предстоит сразиться друг с другом в восьми спортивных дисциплинах. Это лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шашки, шахматы, состязания спортивных семей, механизаторов и дояров. По сравнению с предыдущими VII Республиканскими зимними сельскими играми, состоявшимися два года назад в Ядрине, из программы было принято решение исключить хоккей и спортивное ориентирование. По традиции результаты нынешних соревнований послужат основой для формирования сборной Чувашии для участия во Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые в нынешнем году состоятся 2–6 марта в Бердске Новосибирской области.

Фото cap.ru

? В программу эстафеты спортивных семей входит и аккуратная ходьба с коромыслом.