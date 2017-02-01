Четверть века с гербом и флагом

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение о праздновании 25­-летия со дня утверждения государственных символов Чувашской Республики.

Образован оргкомитет по подготовке и проведению памятной даты, в состав которого вошли представители Госсовета, органов исполнительной власти и местного самоуправления, ведущих научных организаций и учреждений культуры республики.

Современные государственные символы Чувашии сравнительно молоды, напоминают в Минкультуры республики. В феврале 1992 года был объявлен конкурс по выбору государственной символики Чувашии. Из десятка вариантов предпочтение было отдано версии флага и герба мэтра геральдики Элли Юрьева.

29 апреля 1992 года Верховным Советом ЧР приняты постановления о Государственном гимне, Государственном гербе и Государственном флаге Чувашской Республики.