Четверть века с гербом и флагом

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение о праздновании 25-летия со дня утверждения государственных символов Чувашской Республики.
Образован оргкомитет по подготовке и проведению памятной даты, в состав которого вошли представители Госсовета, органов исполнительной власти и местного самоуправления, ведущих научных организаций и учреждений культуры республики.
Современные государственные символы Чувашии сравнительно молоды, напоминают в Минкультуры республики. В феврале 1992 года был объявлен конкурс по выбору государственной символики Чувашии. Из десятка вариантов предпочтение было отдано версии флага и герба мэтра геральдики Элли Юрьева.
29 апреля 1992 года Верховным Советом ЧР приняты постановления о Государственном гимне, Государственном гербе и Государственном флаге Чувашской Республики.
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