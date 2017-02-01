Заложники дружбы

Для кого-то большое количество друзей выгодно в прямом смысле слова…

В отделе полиции № 2 УМВД России по городу Чебоксары расследуется уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города, обвиняемой в мошенничестве. Официально нигде не работая, дамочка умудряется всегда быть при деньгах за счет знакомых и незнакомых людей. У подруги попросила норковую шубку, якобы для того, чтобы покрасоваться перед коллегами на корпоративе, а сама снесла меха в ломбард. Хорошо еще, что приятельница оперативно забила тревогу и обратилась в полицию, дорогостоящую одежду своевременно изъяли из торгового заведения и вернули потерпевшей.

А вот предпринимателю, зарабатывающему на жизнь сдачей в аренду различной аппаратуры, повезло меньше. Заплатив небольшую сумму, ушлая горожанка взяла у него напрокат сначала два цифровых проектора, а затем и фотоаппарат с ноутбуком на общую сумму почти 200000 рублей и перестала отвечать на телефонные звонки. Оперативники выяснили, что последние два предмета подозреваемая заложила в одном из городских ломбардов и предупредила, что выкупать их не будет. Поэтому на момент проверки похищенная аппаратура уже оказалась продана. О судьбе же проекторов мошенница вообще отказывается давать какие-либо показания…

По словам начальника отделения Следственного отдела ОП № 2 Сергея Емельянова, удивительно то, что некоторых своих знакомых молодая женщина обманывала не по одному разу. Так, узнав, что сына приятелей арестовали за кражу, предприимчивая особа предложила свои услуги в подборе влиятельного адвоката, за что получила от матери арестованного порядка шестидесяти тысяч рублей. Отца же молодого человека она уговорила оформить в кредит дорогой сотовый телефон, обещая помочь с его реализацией, после чего исчезла из поля зрения…

За ней и раньше водился такой «грешок»: пару лет назад в отношении жительницы Чебоксар было возбуждено уголовное дело за мошенничество с кредитами. По паспортным данным нескольких своих подруг она оформила займы в одном из банков. Причем пострадавшие лично подписывали кредитные договоры, не подозревая, что загоняют себя в долговую кабалу. Приятельница убеждала их, что всего лишь воспользуется их счетом для перевода денег. Дескать, работодатель должен перевести ей крупную сумму, а у нее самой проблемы с банковским счетом. По первому разу мошенницу не стали наказывать строго – дело было прекращено в связи с амнистией. Та сделала из этого собственные выводы и только увеличила обороты своего «бизнеса».

В настоящее время обвиняемой в мошенничестве чебоксарке вменяется порядка десяти эпизодов хищения денег и имущества путем обмана. Пострадавших просят звонить по телефону 24-19-71.