Карантин отменен

В Чувашии отменен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее распоряжение подписано Главой республики.

Вспышка заболевания была зарегистрирована на территориях Ибресинского и Порецкого районов в середине декабря 2016 года, в связи с чем и ввели карантин. Вирус чумы был выявлен в патологическом материале от дикого кабана, добытого в охотхозяйстве «Порецкое» и затем вывезенного в Ибреси.

Как сообщает пресс­-служба республиканской Госветслужбы, мероприятия по ликвидации очага заболевания и недопущению распространения инфекции выполнены в полном объеме, организован учет всего имеющегося поголовья и отстрел диких кабанов.

Согласно действующим ветеринарно-­санитарным правилам после отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон в течение шести месяцев запрещается вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку, а также реализация свиней. Предусмотрен ряд других ограничений. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается лишь через год после отмены карантина 25 января.