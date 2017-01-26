Главное «Мы все учились понемногу…» ДЕНЬ СТУДЕНТА ОТМЕТИЛИ КОНКУРСОМ И ФЛЕШМОБОМ Студенчество России отметило один из самых любимых праздников — День студента. В этом году он проводится под девизом «Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов», который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.

В этот день во всех вузах, техникумах и колледжах республики состоялись самые разнообразные праздничные мероприятия. В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова, например, провели флешмоб и веселые старты. А в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева назвали имя победителя второго по счету конкурса «Студент года-2016». Диплом, кубок и торт из рук и.о. ректора вуза Владимира Иванова достался студентке 4 курса психолого-педагогического факультета Светлане Владимировой.

За это почетное звание в вузе боролись 70 студентов-активистов. Помимо обладателя Гран-при на конкурсе определили лучших в 14 номинациях. Среди них – «Интеллект года», «Лучшая студенческая творческая личность», «Спортсмен года», «Журналист года», «Волонтер года», «Студенческое общественное объединение вуза» и другие.

Церемония прошла в стиле вручения наград «Оскар». Конверты с именами победителей вскрывали известные люди города и республики. Так, например, радиожурналист Николай Мулянов объявил обладателя номинации «Журналист года», начальник отдела молодежного и общественного развития администрации Чебоксар Эльдар Черкесов – «Волонтер года». Среди почетных гостей церемонии была и коммерческий директор «Советской Чувашии» Елена Плетнева. Она назвала победителя в номинации «Лучшее студенческое СМИ», которым оказался новостной аккаунт педуниверситета «PedVoice». Елена Плетнева поздравила команду студентов-журналистов по-английски, чем очень удивила собравшихся. «Это было очень по-студенчески», – отметили в ЧГПУ.

На празднике чествовали также обладателей стипендий Главы Чувашии за особую творческую устремленность. Сертификаты стипендиатов студентам вуза вручили министр образования и молодежной политики Юрий Исаев и председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов. ЦИФРЫ

В Чувашии насчитывается 16 вузов, 27 техникумов и колледжей. В них обучаются более 63 тысяч студентов, из них в вузах – свыше 38,4 тысячи человек.

Метки: Конкурс, молодежь, Праздник.



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