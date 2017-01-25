Главное Сегодня – день российского студенчества Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества! Студенческие годы – один из незабываемых периодов в жизни. Это время открытий, смелых идей, начала воплощения важных замыслов.

Правительство Чувашии уделяет большое внимание созданию условий для развития молодого поколения. Каждый год около тысячи студентов получают специальные стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. Учреждены гранты Главы Чувашии для вовлечения молодежи в работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Чувашская Республика – один из лидеров по численности бойцов в составе студенческих трудовых отрядов среди регионов Приволжского федерального округа.

В республике каждый год открываются новые современные производства, создаются высокотехнологичные рабочие места, совершенствуется инфраструктура – ведется масштабная работа для того, чтобы вы строили свое будущее и будущее ваших детей в Чувашии.

Я благодарю студентов – патриотов родного края за инициативность, активную работу, желание сделать любимую Чувашию лучшим местом для жизни.

Уверен, что совместными усилиями мы реализуем самые смелые проекты. Желаю вам неисчерпаемой энергии, хорошего настроения, задора, удачи в осуществлении добрых и светлых начинаний! Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

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