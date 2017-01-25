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15:10 24.01.2017
Подписано соглашение о сотрудничестве между Чебоксарско-Чувашской епархией и Чувашской ГСХА
12:51 24.01.2017
Чувашские самбисты привезли с первенства России пять медалей разного достоинства
12:10 24.01.2017
На обеспечение жильём молодых семей в Чувашию поступят из федерального бюджета средства в размере 133,1 млн рублей
11:48 24.01.2017
В Чувашии выявлен факт незаконной охоты
17:01 23.01.2017
В 2017 году капитальный ремонт запланирован в 22 больницах Чувашии
16:31 23.01.2017
Авиаперелеты в Турцию из г. Чебоксары возобновятся весной
16:24 20.01.2017
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Открытой тренировкой юных самбистов в Чебоксарах начал работу Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье»
13:39 20.01.2017
Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства
13:29 20.01.2017
В Чувашии откроется биатлонный комплекс
13:23 20.01.2017
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Чувашия – в лидерах экологического рейтинга страны
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Сегодня – день российского студенчества

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Студенческие годы – один из незабываемых периодов в жизни. Это время открытий, смелых идей, начала воплощения важных замыслов.
Правительство Чувашии уделяет большое внимание созданию условий для развития молодого поколения. Каждый год около тысячи студентов получают специальные стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. Учреждены гранты Главы Чувашии для вовлечения молодежи в работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Чувашская Республика – один из лидеров по численности бойцов в составе студенческих трудовых отрядов среди регионов Приволжского федерального округа.
В республике каждый год открываются новые современные производства, создаются высокотехнологичные рабочие места, совершенствуется инфраструктура – ведется масштабная работа для того, чтобы вы строили свое будущее и будущее ваших детей в Чувашии.
Я благодарю студентов – патриотов родного края за инициативность, активную работу, желание сделать любимую Чувашию лучшим местом для жизни.
Уверен, что совместными усилиями мы реализуем самые смелые проекты. Желаю вам неисчерпаемой энергии, хорошего настроения, задора, удачи в осуществлении добрых и светлых начинаний!

Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

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Метки: Главное, .

25.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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