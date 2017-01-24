Главное Архитекторы дают добро ЗА МОНУМЕНТОМ МАТЕРИ ПОСТРОЯТ ДОРОГУ И ДОМА С ДЕРЕВЬЯМИ НА КРЫШАХ На состоявшемся на прошлой неделе заседании Градостроительного совета Чебоксар рассматривался эскизный проект застройки прибрежной части четвертого микрорайона «Центр», ограниченного улицами Водопроводная и Константина Иванова. Это не первое слушание по данной теме, но первое, где копья ломать особо не понадобилось. В обновленной концепции прежние замечания и предложения проектант учел по максимуму.

КОГДА ЛУЧШЕЕ – НЕ ВРАГ ХОРОШЕГО

Работа выполнена архитекторами из Казани, ранее работавшими над реконструкцией исторической части столицы Татарстана. Что же наши соседи положили в основу проекта застройки Западного косогора Чебоксар? Профессор архитектуры Гульсинэ Токарева отметила, что она и ее коллеги внимательно изучили историю развития зодчества Чебоксар. И были приятно поражены тем, как органично новое соседствует со старым, как тесна связь рукотворного и природного факторов. По словам казанских архитекторов, у чувашской столицы уникален рельеф местности, что расширяет границы творческого поиска.

При создании эскиза была взята за основу не бумажная, а реальная архитектура. Было решено применить эксплуатируемую кровлю при строительстве жилых и административных зданий в прибрежной зоне – на части крыш разместятся дворовые территории: будут расти деревья, зеленеть трава. Закрытые одно- и двухуровневые парковочные места для автомобилей разместятся на месте оврагов. В создании фасадов предусмотрено использовать оригинальные материалы и чувашский орнамент.

Важной деталью проекта является создание бульвара и строительство мостового перехода к монументу Матери (кстати именно этому монументу отводится центральное место в общей проектной композиции). По бокам от моста появятся галереи с подъемниками для обслуживания маломобильных групп населения. В новом проекте сразу за монументом появилась улица. На предыдущих дебатах на этом настаивали мэтры чувашской архитектуры Владимир Филатов и Сергей Лукиянов. Еще одна улица пройдет по дну Трубного оврага, справа от монумента.

СПОРЫ ВОКРУГ КОСОГОРА

Если обсуждение, связанное со строительством жилых домов и зданий, прошло гладко, то по улице № 1 за монументом, похоже, придется вносить уточнения. «Почему дорога только двухполосная? Логичнее было бы организовать движение в три или четыре полосы», – говорили одни. «Как будет вписана эта проезжая часть в общую транспортную схему города? Будет ли по ней ходить общественный транспорт?» – интересовались другие. Новая улица в ходе обсуждения сразу же получила название Верхней набережной – среди пешеходов, прогуливающихся по ней, наверняка будет много туристов. А значит, тут необходимо найти место для кафе и ресторанов. Ведь и сегодня пространство возле монумента Матери имеет статусное значение – здесь в праздники собирается огромное количество людей.

Заместитель главы города по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов сказал, что проработкой функциональности улицы № 1 займутся архитекторы при технических обоснованиях застройки. Ну а пускать по этой дороге общественный транспорт городские власти считают нецелесообразным, для этого достаточно улицы Водопроводной. ? Монумент Матери проектировщики связали в единую структуру с будущим микрорайоном.

Метки: Архитектура, строительство, Чебоксары.



Метки: Главное A A A