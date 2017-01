Комментарии Аноним on Спонсоры по принуждению Аноним on Затянем часовые пояса?.. грабли on Затянем часовые пояса?.. Гога on Пить, курить и ездить станет дороже Володя on Пить, курить и ездить станет дороже TIGER on От переноса ОДН сумма меняется Аноним on Пить, курить и ездить станет дороже Главное Чебоксары: больше садиков и школ СБАВЛЯТЬ ТЕМП НА ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ НЕЛЬЗЯ В новом чебоксарском микрорайоне «Радужный» самые строгие наблюдатели за ходом строительства детского сада – молодые родители. На одном из городских форумов они выкладывают фотографии стремительно меняющегося здания и переживают по поводу любой заминки на стройплощадке.

На днях на стройках важных городских объектов побывал председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин. За тем, не выбились ли строители из графика, он проследил вместе с министром образования и молодежной политики Юрием Исаевым, министром строительства, архитектуры и ЖКХ Владимиром Михайловым и главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым. ЦИФРА

7 объектов социального значения появились на карте г. Чебоксары. Так, введены в эксплуатацию 2 физкультурно-­оздоровительных комплекса, открылся новый учебный корпус лицея № 4, продолжаются отделочные работы в самой большой городской школе по улице Гладкова, ждут своей очереди 3 детских сада. Двухэтажный детский сад, рассчитанный на сто малышей в возрасте от двух до четырех лет, который станет вторым в этом микрорайоне, вырос буквально за несколько месяцев. Работы «нулевого» цикла начались здесь только осенью, а уже сейчас в здании полным ходом идет внутренняя отделка. Повсюду снуют строители, пахнет свежей штукатуркой, заливают полы – при таком темпе работ, отметил Иван Моторин, подрядчик вполне укладывается в отведенные сроки. Садик планируют сдать уже в первом квартале этого года, а к работам по благоустройству территории подрядчик, ООО «Стройиндустрия», приступит сразу после схода снега. Всего же по проекту в «Радужном» предусмотрено три дошкольных учреждения.

А вот в строящемся детском саду на 160 мест в «Новом городе» проверяющих ждала совсем другая картина. Генподрядчик ООО «СК «Стройсфера» работает на объекте также с осени, но пока успел возвести лишь «коробку» здания. «Слабо строите, – осмотревшись, заявил Иван Моторин. – Нет у вас еще завершенности». Бросились в глаза и пустующие рабочие места на стройплощадке. Лишь изредка навстречу правительственной делегации попадались строители. «У меня здесь 80 человек работает. А сейчас все на обеде», – попытался было объяснить директор строительной компании Аваг Ханеданян. Но, как оказалось, дело не только в обеденном перерыве. Генподрядчик изрядно задолжал субподрядчикам, несмотря на то что средства для строительства садика исправно поступают.

Не устроило Ивана Моторина и то, что объект простаивал в новогодние праздники, во время которых можно было выполнить часть отделочных работ. Руководитель строительной фирмы объяснил задержку технологическими особенностями – после подачи тепла здание необходимо было просушить, прежде чем начинать отделку. Однако, заверил строитель, небольшое отставание не отразится на сроках – к 15 февраля согласно контракту садик будет сдан в эксплуатацию, а уже в мае здесь все будет готово для приема детей.

Председатель Кабинета Министров республики поручил генподрядчику ускориться и к 10 февраля завершить все работы на объекте. В противном случае, напомнил Иван Моторин, просрочка грозит штрафными санкциями.

А вот строительство самой крупной школы в Чувашии в жилом микрорайоне по улице Гладкова, рассчитанной на 1100 учеников, выходит на финишную прямую. Как мы уже сообщали, здание учебного заведения возвели в рекордные сроки – еще полгода назад на этом месте было чистое поле, а сейчас новая школа больше напоминает муравейник, в котором с семи утра и до позднего вечера кипит работа. Куда ни глянь – всюду штукатурят, укладывают, сверлят…

Строители спешат – ведь 1 сентября этого года сюда придут первые ученики. Чтобы ни на день не отстать от графика, более 300 рабочих трудятся здесь в две смены.

Внутри школа выглядит вполне «обжитой»: просторные холлы, в которых со временем появится спортивное оборудование, выкрашены в яркие цвета, на полу – плитка, в классах почти завершена отделка и скоро появится учебная мебель. Директор школы Татьяна Николаева как заправский строитель пояснила проверяющим, что в большинстве помещений уже приступили к монтажу освещения и оборудования. Она показала членам выездной комиссии, как продвигаются дела в школьном актовом зале, столовой, медиацентре, а также в спортивном блоке.

Здесь премьер-министр и глава администрации города особое внимание уделили строительству 25-метрового бассейна. И хотя путь к бассейну преграждали свежезалитые раствором полы, Иван Моторин и Алексей Ладыков вместе с сопровождающими попросили перекинуть мостки, чтобы оценить объем проделанных работ. Как оказалось, в строительстве бассейна подрядчики также держат хороший темп: уже подготовлена чаша, работы не прекращались здесь и в праздники.

Единственное, что пока укрылось от глаз комиссии, – занесенный снегом будущий школьный стадион, куда члены комиссии все-таки дошли по сугробам. До наступления зимы строителям удалось лишь обнести территорию ограждением и уложить асфальт. Современное искусственное покрытие на футбольном поле и беговых дорожках появится здесь уже весной. «Стадион должен быть доступен для жителей всего микрорайона», – заметил Иван Моторин, указав на нехватку социальных объектов в этом оживленном жилом массиве.

Что же до наполняемости новой школы, то, как рассказала директор Татьяна Николаева, на прошлой неделе с родителями будущих учеников уже состоялось родительское собрание. Так же, как и в других школах города, здесь будет вестись электронная запись в первый класс – в школу на Гладкова она откроется 29 января. Ожидается, что в новом учебном году она разгрузит 10-ю и 24-ю чебоксарские школы. По словам директора, в первый год работы в этом учебном заведении планируют набрать 940 учеников с первого по восьмой классы. 9-классники, 10-классники и 11-классники появятся здесь позже.

«Все в ожидании, когда можно будет прийти в новую школу, – отмечает Татьяна Николаева. – Это будет достойное, современное учебное заведение, возможности которого мы будем использовать на все сто процентов».

Ну а пока здесь набирают педагогов. По оценкам, только для начальной школы потребуется 13 учителей.

Еще одним объектом, на который заглянули члены выездной комиссии, стал корпус Чебоксарского электромеханического колледжа по проспекту Ивана Яковлева. В прошлом году на базе колледжа открылся Межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий. Здание, где сейчас идет реконструкция, станет тренировочной площадкой для подготовки членов национальной сборной и команд других регионов России для участия в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills.

Здесь разместятся учебные лаборатории и мастерские, а рабочие места будут оборудованы современными станками. Как заверил директор колледжа Алексей Судленков, все строительные работы на объекте будут завершены к середине февраля, а уже в конце марта центр примет первый крупный конкурс – всероссийские отборочные соревнования «Молодые профессионалы». Сроки поджимают, не стал скрывать представитель подрядчика Александр Ефремов, даже 31 декабря и 1 января бригада выходила на работу.

«Значит, в феврале можно будет заезжать?» – переспросил Иван Моторин. «В середине февраля, – уточнил Алексей Судленков. – А территорию мы к лету в порядок приведем».

Покидая важные стройплощадки, Иван Моторин отметил: никаких проблем с финансированием объектов со стороны бюджетов всех уровней нет. Задача строителей – обеспечить качественное возведение объектов образования в сроки, предусмотренные контрактами. КОММЕНТАРИИ

Иван МОТОРИН, председатель Кабинета Министров Чувашии:

– Объекты, которые мы посетили, должны быть сданы в текущем году. Сбавлять заданный темп строительства нельзя, так как ряд незавершенных работ еще есть. В январе – феврале, я думаю, мы все выполним. Планы по строительству социальных объектов в этом году примерно сопоставимы с прошлогодними. Так, планируется строительство школы в Цивильске. Сейчас оформляется заявка в федеральное Министерство образования и науки. В ближайшее время будут заключены контракты и начнется стройка. Также намечена реконструкция ряда объектов, в том числе и в Чебоксарах. Алексей ЛАДЫКОВ, глава администрации города Чебоксары:

– Комплексный подход к развитию микрорайонов позволяет создавать комфортные условия для жизни чебоксарцев и подтверждать статус одного из самых благоустроенных городов России. Строительство социальных объектов для нас в приоритете.

Что касается этих и других социально значимых объектов, то руководство города всю ситуацию, с проектирования до ввода в эксплуатацию, держит под контролем. Большинство застройщиков понимают и признают этот, порой жесткий, подход, ведь в результате ничто не должно страдать – ни качество, ни сроки возведения. Фото Олега МАЛЬЦЕВА

? Строители заверяют, что сроки сорваны не будут.

?? В самой большой школе республики будет вместительная столовая – на 582 места.

