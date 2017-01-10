Поздравление Главы Чувашии

Уважаемые журналисты, издатели и полиграфисты!

Поздравляю вас с Днем российской печати и Днем чувашской печати!

«В начале было Слово», – говорится в Евангелии. Этот божественный дар – великую силу слова нужно использовать во благо людей. Поэтому крайне важно, чтобы в средствах массовой информации трудились люди искренние и талантливые, душой болеющие за свое дело, настоящие патриоты. Глубоко убежден, что именно такие личности представляют медиапространство Чувашии.

Появление в начале XX века национальной прессы оказало значительное влияние на культурное и общественно-политическое развитие Чувашии.

Сегодня средства массовой информации региона по-прежнему продолжают выполнять важную социальную миссию. Они не только информируют, но и просвещают, вскрывают проблемы общества, помогают осуществлять диалог между властью и населением.

Искренне благодарю тружеников и ветеранов медиаиндустрии за ответственность, профессионализм и преданность избранному делу.

От всей души желаю творческих успехов, удачи и вдохновения! Пусть наградой за труды станут неослабевающий читательский интерес, новые победы на престижных профессиональных конкурсах!

Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ