Главное, Колумнисты Акция без последствий? Вячеслав ИВАНОВ, журналист Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда.

В августе минувшего года в столице республики примерно такой разовой акцией попытались навести порядок на самых оживленных остановках транспорта. Наша газета писала о том, как на остановке «Пригородный автовокзал» по инициативе троллейбусного управления с участием мэрии появилась разграничительная разметка, указывающая, где конкретно можно останавливаться троллейбусам, автобусам, маршруткам и частным авто. Прежде на остановке царил настоящий хаос, что угрожало безопасности движения.

И вот в один из августовских дней отдел транспортного обеспечения и связи горадминистрации организовал целую презентацию нововведения с приглашением прессы. Действительно, маршрутки чинно высаживали пассажиров на своей «территории», троллейбусы – на своей. Ну а частники парковались в своем уголке. Как заявили специалисты мэрии, со всеми был проведен инструктаж. А для надежности инициаторы акции целый день дежурили на остановке, дабы приучить водителей к порядку.

Скептично настроенные журналисты, впрочем, не очень поверили в эффективность вполне хорошей затеи, помня об отечественной склонности к кампанейщине. Автор этой колонки каждое утро высаживается из троллейбуса на этой остановке. И сам убедился, что уже через неделю после презентации от благостного настроения участников дорожного движения не осталось и следа. Это подтвердил и заместитель директора Чебоксарского троллейбусного управления по эксплуатации Анатолий Алексеев, разочарованно посетовавший, что на остановках все стало по-прежнему.

Правда, начальник транспортного отдела мэрии Денис Савельев с этим не совсем согласен. Толк есть, во всяком случае, по сравнению с прошлым годом, сказал он. Но работники администрации не могут каждый день стоять на остановках и наводить порядок. А сейчас у склонных к анархии на дорогах маршрутчиков и вовсе есть железный аргумент: разметки не видно – снегом занесло, льдом накрыло. Не хотелось бы, чтобы полезное начинание так и осталось одноразовым мероприятием. Акции по уборке мусора на тех же субботниках можно и не продолжать всю неделю – залежалый мусор, если на то пошло, жизни не угрожает. В отличие от хаоса на дорогах и остановках.

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