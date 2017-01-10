Главное, Хроника ЧП Холод отнял жизнь С середины декабря минувшего года по 10 января нынешнего в республике от переохлаждения погибли 25 человек, большинство из них – сельские жители.

Об этом сообщает СУ СКР по Чувашии. Замерзли несколько престарелых людей. Первого января во второй половине дня в селе Красные Четаи одноименного района в километре от дома нашли тело 83-летней местной жительницы, которая утром того дня сказала дочери, что пойдет погулять.

Несколькими днями позже утром в селе Большое Чурашево Ядринского района около ворот на входе в свое домохозяйство обнаружили тело женщины такого же возраста. По причине больных ног она тяжело двигалась и, видимо, не смогла зайти в дом. Девятого января житель деревни Альмень-Сунары Вурнарского района не дождался своей 85-летней матери. Проснувшись около четырех утра, он нашел ее на территории фермы без признаков жизни. Она была очень легко одета. Со слов родственников, женщина страдала потерей памяти.

Есть подозрения, что некоторые из погибших не смогли бороться с холодом, будучи в нетрезвом состоянии. Второго января около семи часов утра в селе Янтиково Янтиковского района у газораспределительной станции нашли тело 51-летнего мужчины, проживавшего на той же улице. Проверяется информация о том, что при жизни он злоупотреблял спиртным.

Нашли бутылку со спиртным в кармане куртки замерзшего 57-летнего мужчины в деревне Падаккасы Моргаушского района – в сарае местной жительницы. Последний раз его видели в этой деревне в конце декабря минувшего года, сам родом из другого района. Утром восьмого января в Алатырском районе односельчане обнаружили тела 66-летнего жителя села Сурский Майдан и 63-летнего жителя села Явлеи недалеко от домов, в которых те проживали. Первый накануне вечером в нетрезвом виде вышел из дома и не вернулся. Второй встречался со своими односельчанами в нескольких километрах от дома, там выпил спиртное, вечером ушел домой, но до него не добрался.

В селе Атнары Красночетайского района соседи зашли проведать одиноко проживавшего пенсионера, а он на подворье лежит бездыханный. Девятого января в поселке Николаевское Ядринского района в овраге нашли тело 58-летней местной жительницы, о местонахождении которой ничего не было известно с третьего января.

А утром 10 января жительница деревни Старые Шорданы Вурнарского района обнаружила на своем подворье тело молодого человека – 24-летнего жителя деревни Троицкое этого же района. Сейчас проверяется информация о том, что он состоял на учете у психиатра, а в деревне Старые Шорданы употреблял спиртное. О том, что все умершие скончались в результате общего переохлаждения организма, говорят объективные данные проведенного осмотра мест происшествий и тел. Каких-либо травм, а также других признаков криминального характера смерти не имеется, сообщили в следственном управлении.

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