Выбирая прибор для ловли рыбы, чебоксарец сам стал объектом охоты интернет-мошенников

РЫБАК ПОПАЛСЯ «НА КРЮЧОК»

Предновогодние распродажи кружили головы не только представительницам прекрасного пола. От «выгодных» покупок не могли удержаться и гораздо более спокойные в плане шопинга мужчины, особенно если речь шла о тратах на любимые увлечения.

53-летний житель Чебоксар наткнулся в Интернете на рекламу эхолота известной марки. Удобный в применении прибор для отслеживания рыбы предлагался по очень привлекательной цене. Когда рыболов позвонил по телефону, указанному в объявлении, ему обещали выслать всю необходимую информацию о товаре электронной почтой. Следом туда пришло письмо с реквизитами на оплату эхолота, где получателем значилось какое-то ООО.

Поразмыслив немного, горожанин решился на покупку и перевел на указанный расчетный счет более пятидесяти тысяч рублей. Все это время он переписывался в Сети с «менеджером» с говорящей фамилией Бездоннов, который подтвердил получение денег и отгрузку товара, после чего перестал отвечать на письма клиента.

Дорогостоящий товар в столицу Чувашии так и не пришел, а по указанному в объявлении московскому адресу, куда покупатель попросил съездить свою дочь, никакого интернет-магазина не оказалось. Безответными остались и звонки на еще недавно действующий московский номер телефона. Заподозрив обман, мужчина обратился в УМВД России по городу Чебоксары, где по его заявлению проводят проверку…