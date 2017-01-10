Главное, Культура Свой музей света В АЛАТЫРЕ СОБИРАЮТ СТАРЫЕ ФОНАРИ И ЛАМПЫ В самом старом городе республики создается музей «Огни Алатыря». Об этом журналистам сообщили на заводе «ЭЛЕТЕХ», где и собираются претворить задуманное в жизнь.

Подобный музей уже создан на одном из предприятий группы компаний, в которую входит названный завод, и где были собраны образцы продукции с момента его открытия. Однако в Алатыре решили пойти дальше. И собрать не только светильники алатырского завода, история которого уходит корнями в 1939 год, но и многие другие экспонаты, связанные с освещением в России, Поволжье, республике и, конечно, в самом Алатыре.

Однажды работники завода поднялись на колокольню Свято-Троицкого мужского монастыря и увидели панораму города. Перед ними предстала вся красота его улиц, освещенная мерцанием фонарей, маленькими звездами горели огни в окнах близлежащих домов. Так возникла идея названия будущего музея. И теперь горожан приглашают принять участие в создании его экспозиций. В Алатыре даже объявлен сбор осветительных приборов разных годов и столетий. Интерес вызывает все, начиная с лучин, старых керосиновых ламп до помпезных и вполне сдержанных в исполнении домашних люстр и светильников. Такой музей, считают в Алатыре, может стать еще одним «якорным» туристическим объектом, раскрывающим новую грань истории, культурного наследия города.

Метки: Культура, Алатырский район, Музеи.



Метки: Главное A A A