Как сбалансировать бюджет?

28 декабря премьер-министр Правительства России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу «О мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах».
В числе десяти руководителей регионов, выстроивших наиболее эффективную работу с общественными финансами, в мероприятии принял участие Михаил Игнатьев, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.
На совещании были обсуждены условия предоставления в 2017 году межбюджетных трансфертов в регионы. Порядок предоставления субсидий серьезно меняется. В частности, софинансирование региональных проектов будет проходить только при параллельном освоении средств федерального, регионального и местного бюджетов.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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