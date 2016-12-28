Как сбалансировать бюджет?

28 декабря премьер-министр Правительства России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу «О мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах».

В числе десяти руководителей регионов, выстроивших наиболее эффективную работу с общественными финансами, в мероприятии принял участие Михаил Игнатьев, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

На совещании были обсуждены условия предоставления в 2017 году межбюджетных трансфертов в регионы. Порядок предоставления субсидий серьезно меняется. В частности, софинансирование региональных проектов будет проходить только при параллельном освоении средств федерального, регионального и местного бюджетов.