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    Главное, Спорт
    Любители спорта не останутся внакладе

    Председатель Кабинета Министров республики Иван Моторин подписал распоряжение «О датах Дней здоровья и спорта, проводимых в 2017 году».
    В документе написано: «Во исполнение Указа Главы Чувашии от 20 марта 2014 года № 34 «О Дне здоровья и спорта» установить в 2017 году даты Республиканских дней здоровья и спорта. Это – 21 января, 18 февраля, 25 марта, 22 апреля, 20 мая, 17 июня, 15 июля, 12 августа, 16 сентября, 21 октября, 18 ноября, 16 декабря». В указанные дни, как известно, учреждениям физической культуры, подведомственным Минспорту Чувашии, а также муниципалитетам городов и районов республики рекомендовано принимать своих посетителей на бесплатной основе.

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    Метки: Главное, Спорт, .

    28.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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