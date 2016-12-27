Анжелика Сидорова: «Хочется определенности»

Ведущая на данный момент российская легкоатлетка-прыгунья с шестом, которая выступает за Чувашию, начинает свой очередной соревновательный сезон с турнира в Новочебоксарске.

На днях она дала небольшое интервью информационному агентству Rusathletics.com.

– Анжелика, как сейчас проходят ваши тренировки?

– В принципе, все идет по плану, но, конечно, прыжок выглядит пока сыровато. Это нормально для нынешней стадии подготовки.

– Уже определились, где будете прыгать зимой?

– Открыть сезон планирую 14 января на Кубке Главы Чувашии в Новочебоксарске. Что будет дальше, мы с тренером пока не определились. Многое зависит от решений Международной ассоциации легкоатлетических федераций (которая, как известно, на неопределенный срок отстранила от международных соревнований российских легкоатлетов за, как она считает, злоупотребления с допингом. – «СЧ»). Я до последнего надеюсь на лучшее, и что мы получим возможность выступать на международных стартах.

– Как собираетесь встречать Новый год?

– Вообще, это один из моих любимых праздников. В этот раз собираюсь встретить его дома, с родителями и с друзьями.

– Чего пожелаете себе в 2017 году?

– Больше всего хочется определенности. Чтобы знать, к чему ты стремишься, какие у тебя цели. Пожалуй, это основное, чего мне не хватает на данный момент.

Напомним читателям, что легкоатлетические соревнования «Кубок Главы Чувашии» уже не первый год проводятся в спорткомплексе Новочебоксарска. Они являются одним из этапов российской зимней серии Гран-при. На данный момент в серию входят девять турниров, что проводятся в январе-феврале в разных городах. В частности, Гран-при-2017 стартует 7 января в Екатеринбурге, а затем через неделю он переместится в Чувашию.

Фото Максима ВАСИЛЬЕВА