Анжелика Сидорова: «Хочется определенности»

Ведущая на данный момент российская легкоатлетка-прыгунья с шестом, которая выступает за Чувашию, начинает свой очередной соревновательный сезон с турнира в Новочебоксарске.
На днях она дала небольшое интервью информационному агентству Rusathletics.com. – Анжелика, как сейчас проходят ваши тренировки?
– В принципе, все идет по плану, но, конечно, прыжок выглядит пока сыровато. Это нормально для нынешней стадии подготовки. – Уже определились, где будете прыгать зимой?
– Открыть сезон планирую 14 января на Кубке Главы Чувашии в Новочебоксарске. Что будет дальше, мы с тренером пока не определились. Многое зависит от решений Международной ассоциации легкоатлетических федераций (которая, как известно, на неопределенный срок отстранила от международных соревнований российских легкоатлетов за, как она считает, злоупотребления с допингом. – «СЧ»). Я до последнего надеюсь на лучшее, и что мы получим возможность выступать на международных стартах. – Как собираетесь встречать Новый год?
– Вообще, это один из моих любимых праздников. В этот раз собираюсь встретить его дома, с родителями и с друзьями. – Чего пожелаете себе в 2017 году?
– Больше всего хочется определенности. Чтобы знать, к чему ты стремишься, какие у тебя цели. Пожалуй, это основное, чего мне не хватает на данный момент.
Напомним читателям, что легкоатлетические соревнования «Кубок Главы Чувашии» уже не первый год проводятся в спорткомплексе Новочебоксарска. Они являются одним из этапов российской зимней серии Гран-при. На данный момент в серию входят девять турниров, что проводятся в январе-феврале в разных городах. В частности, Гран-при-2017 стартует 7 января в Екатеринбурге, а затем через неделю он переместится в Чувашию.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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