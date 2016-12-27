Главное, Криминал Сколько МММожно? ВКЛАДЧИКОВ ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНОЙ «ПИРАМИДЫ» ОБМАНЫВАЮТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ МОШЕННИКОВ… Прошло больше двух десятков лет с тех пор, как сбережения незадачливых «инвесторов» были погребены под обломками «аферы века», но, оказывается, кое-кто до сих пор надеется вернуть деньги.

В начале октября на сотовый телефон 58-летней жительницы Чебоксар позвонил незнакомец, который представился сотрудником департамента «МММ» и сообщил, что на ее счет поступило почти два миллиона рублей. Горожанка решила, что компания наконец-то решила компенсировать ее давнишний вклад и с воодушевлением откликнулась на просьбы перевести сначала 43000 за «сохранность денег на счете», а затем более полумиллиона рублей в качестве налогов за свалившееся на нее «богатство». В расчете на «мммифическую» компенсацию дама взяла кредиты и заняла у знакомых, но деньги на ее счет так и не поступили. Выжав из доверчивой пенсионерки все, что можно, мошенники сразу же потеряли к ней интерес и перестали отвечать на звонки. Дважды обманутая пострадавшая прождала больше месяца, а потом все-таки решила обратиться в полицию. В УМВД России по городу Чебоксары по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в отделе по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашии, в 2016 году в республике было зарегистрировано еще семь фактов хищения денежных средств новоиспеченными «эмэмэмщиками». Мошенники в основном пользуются номерами, зарегистрированными в Москве и Московской области. Проводится проверка…

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