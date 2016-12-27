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    «В отношении колоколов славнее Лондона и Парижа…»

    ЧЕБОКСАРЫ НА СТРАНИЦАХ СТАРЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ

    Окончание. Начало в номере от 27.12.2016 г.

    Отмечалась у города еще одна достопримечательность. Как отмечает «Спутник по реке Волге и ее притокам Каме и Оке» П.Т. Виноградова (Саратов, 1905), особенность «чувашской столицы» состоит в массе колоколов, число которых доходит до 122, причем некоторые весят 300 пудов, а общий вес составляет 5086 пудов. Г.Г. Москвич со ссылкой на казанского специалиста А.Ф. Можаровского даже подчеркнул, что «малолюдные и бедные» Чебоксары в отношении колоколов «несравненно славнее Лондона и Парижа».
    Один из первых путеводителей («Путеводитель по Волге между Нижним и Астраханью» Я.П. Кучина, 1870 г.) упоминает еще три примечательных туристических точки. Это дом уездного училища – «тот самый, в котором в мае 1767 года имела пребывание императрица Екатерина II. В нескольких саженях от училищнаго дома находится дом мещанина Михайлова; в нем останавливался Петр Великий в 1722 году. Памятью его пребывания в Чебоксарах остались в здешней Покровской церкви две ленты трех четвертей длины с гербом и с надписью vivat Petrus Alexewitz czar. На торговой площади находится двухэтажный обгорелый, полуразвалившийся каменный дом. В нем в 1797 г. жил император Павел I с великими князьями Александром и Константином Павловичами. В память своего пребывания император подарил домохозяину золотые часы, которые и теперь сохраняются у его наследника, купца Клюева». Судьба зданий – разговор особый, но важно подчеркнуть, что ни один из поздних путеводителей по Волге, описывая Чебоксары, таких достопримечательностей уже не называет.
    На всякий случай для тех, кто решался посетить «чувашскую столицу», различные издания сообщали о ценах на местном извозчичьем рынке. Изданный в 1905 г. «Краткий путеводитель по Волге» Санкт-Петербургского пароходного общества «Надежда» сообщал такие сведения о действующих таксах: в один конец с 1-м пассажиром – 15 коп., с 2-мя пассажирами – 20 коп., часовая аренда извозчика обходилась в 35 коп., в распутицу цены вырастали на 5–15 коп. Для контраста: как сообщал увидевший свет пятью годами ранее путеводитель «Пароходного общества по Волге 1843 г.», извозчик в Нижнем Новгороде стоил 1 руб.
    Впрочем, уровень «сервиса» в Чебоксарах 1900-х гг. вырос по сравнению с прежним временем. Так, изданный в 1870 г. «Путеводитель…» Я.П. Кучина сообщал, что «извощиков городских нет, а есть только для перевозки тяжести. Приезжему нужно идти в город пешком».
    Нельзя не отметить и то, что некоторые путеводители содержат предупреждения туристам. «Иллюстрированный путеводитель по Волге (от Твери до Астрахани)» Г.П. Демьянова, выпущенный в Нижнем Новгороде в 1898 г., «тех, кого бросит судьба в эту столицу» чувашей предостерегал от лишних затрат на извозчика: «лучше всего нанимать извощика непосредственно», ибо в Чебоксарах процветал «особый вид эксплуатации», когда русский кулак заключает с приезжим договор на извоз от города до какого-либо пункта до 5 руб., а исполнителем является чуваш, получающий за работу почти в два раза меньше, чем была произведена оплата.
    Один из первых советских путеводителей по Волге, вышедшая в 1923 г. книга Н.А. Усова, обратил внимание на возросшую экономическую значимость Чебоксар, ставших «значительной хлебной и лесной пристанью». Есть здесь и схожее с вышеприведенной заметкой Н.П. Боголюбова утверждение, что «город расположен в весьма красивой и живописной долине, окруженной с трех сторон высокими горами». А рисунок Чебоксар в этом издании и вовсе сфокусировался на городских храмах.
    Даже изданный на исходе первого десятилетия советской власти под редакцией профессора В.П. Семенова-Тян-Шаньского путеводитель «Поволжье. Природа, быт, хозяйство» обратил внимание, что «город сохранил несколько весьма интересных церквей». Кроме того, Чебоксары, став столицей национальной автономии, существенно преобразились: «помимо административных учреждений республики, здесь имеются рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, две школы 2-й ступени, музей, научное общество и библиотека чувашской области, издается газета на чувашском языке». Словом, почти ничего туристически привлекательного, хотя «во первых строках» авторы сообщали о «красивом расположении» Чебоксар, то есть прежде всего – место, а уж потом здания, учреждения и прочее.

    Федор КОЗЛОВ

    «Взгляд в прошлое» – совместный проект Государственного исторического архива Чувашской Республики и «Советской Чувашии»

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    28.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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