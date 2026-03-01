На региональных трассах Чувашии введут ограничения для грузовиков

Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики объявило о введении временных ограничений движения для отдельных категорий автотранспорта. Мера направлена на сохранение целостности дорожного полотна в условиях повышенной влажности почвы в весенний период. Ограничения будут действовать с 30 марта по 28 апреля.

Запрет распространяется на грузовые автомобили, нагрузка на ось которых превышает нормативные показатели, установленные приказом Минтранса Чувашии. Предельно допустимая нагрузка на одну ось варьируется от 3 до 6 тонн в зависимости от типа машины и класса автодороги. При этом ограничения не коснутся пассажирских автобусов, международных перевозок и транспортировки продуктов питания, медикаментов, топлива, семян и удобрений.

Также под исключение попали почтовые отправления, экстренные грузы при ЧС, дорожная техника и транспорт федеральных органов власти, военных, медиков, МЧС, пожарных и полиции.

«Эти меры приняты исключительно ради защиты региональных дорог от повреждений, вызванных интенсивностью осадков и повышением уровня грунтовых вод», — подчеркнул министр транспорта Чувашии Максим Петров. Он настоятельно рекомендовал владельцам грузовиков заранее выбирать альтернативные маршруты.