В эфире — солнечные помехи

C 19 февраля по 27 марта жители республики могут наблюдать кратковременные перебои в трансляции телевизионных каналов и радиопрограмм. По данным Минцифры Чувашии,

это связано с естественным явлением — солнечной интерференцией, которая наблюдается дважды в год, когда

Солнце находится на одной линии со спутником связи и наземным ретранслятором. Ожидается, что продолжительность помех составит около пяти минут ежедневно. Телезрителям рекомендуется ознакомиться с графиком перерывов на официальном сайте РТРС и в мобильных приложениях.