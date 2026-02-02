10 человек эвакуировали из-за пожара в центре Чебоксар

По улице Ильбекова, 7, корп. 1 в Чебоксарах случился пожар. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Чувашии, возгорание началось на первом этаже закрытой лестничной клетки, заваленной старыми вещами и бытовым мусором. Едкий дым быстро заполнил общие коридоры и заблокировал жильцам доступ к выходу.

Пожарные вывели из здания 10 человек, никто не пострадал. Огнеборцам потребовалось около получаса, чтобы ликвидировать очаг возгорания.

Предварительная причина ЧП — неосторожность при курении.

Валентина Александрова