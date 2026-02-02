Лариса Тарасова: «Главная цель — забота о людях»

В столице Чувашии прошли публичные слушания по вопросу формирования межтерриториального медицинского центра. В его состав войдут Центральная городская больница и Городской клинический центр.

На мероприятии, состоявшемся в администрации Чебоксар, встретились горожане, общественники, депутаты, представители медицинского сообщества и Минздрава Чувашии во главе с его руководителем Ларисой Тарасовой. Лариса Владимировна сделала четкий акцент на том, что целями такого преобразования являются улучшение качества и доступности медицинской помощи, эффективное использование финансовых и кадровых ресурсов. Сокращения не коснутся медицинских работников, изменения затронут только административный персонал. Это позволит создать новые рабочие места для медиков.

«Будут сохранены традиционные территориальные принципы организации первичной медико-санитарной помощи, — сказала Лариса Тарасова. — Пациенты продолжат получать медицинскую помощь в той же самой больнице поблизости от дома, обслуживаться теми же врачами, чье профессиональное мастерство заслужило доверие жителей на протяжении многих лет. При этом пациенты получат возможность обращаться за специализированной помощью, которой ранее не было в больнице, в рамках единого учреждения, минуя оформление специальных номерных направлений и талонов».

Анализируя последнюю пятилетку, важно отметить, что оснащение Городского клинического центра существенно обновилось. Появились аппараты искусственной вентиляции легких, цифровое рентгеновское и флюорографическое оборудование, электрокардиографы, суточные мониторы, гистероскопы, аудиометры, кольпоскопы, функциональные кровати, лабораторное оборудование, аппараты ультразвуковой диагностики, эндоскопические стойки, операционный стол, наркозный аппарат и специальное оборудование для Школы больных сахарным диабетом. Кроме того, радует и капитальный ремонт поликлиники № 2, фасада поликлиники № 1 и двухэтажного здания стационара.

Министр рассказала и о ближайших планах — в текущем году в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на базе поликлиники № 2 Центральной городской больницы по проспекту Ленина, 12 откроется высокопотоковый эндоскопический центр. Благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева его оснастят оборудованием экспертного класса — за счет средств республиканского бюджета планируется закупить четыре видеостойки, восемь видеогастроскопов и восемь видеоколоноскопов.

В центре будут выполняться процедуры ФГДС и колоноскопия, в том числе под наркозом. Диагностику станут проводить как в рамках диспансеризации, так и по показаниям с подозрением на онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта, а также пациентам с семейным анамнезом рака желудка и кишечника. Пропускная способность центра составит 12 тыс. человек в год.

«Наша главная цель — забота о людях и сохранение их здоровья. Создание укрупненной медицинской организации демонстрирует очевидные плюсы: повышается уровень предоставляемой медицинской помощи, увеличивается ее доступность для населения, улучшается общая эффективность работы учреждений. Созданная структура позволяет сформировать устойчивую и чуткую к нуждам граждан больницу, способную обеспечить высококачественное лечение в соответствии с современными стандартами», — отметила Лариса Тарасова.