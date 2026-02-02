Самая большая ответственность на свете

Специалист высокого класса, справедливый руководитель и человек с большой буквы — именно так характеризуют коллеги главного врача Батыревской центральной районной больницы Николая Тинюкова, посвятившего любимому делу всю свою жизнь. На днях ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

«Вы удостоились высокой государственной награды. Что чувствуете при этом?» — спросили мы у Николая Антоновича. «Большую ответственность, — говорит наш собеседник. — Пациент доверяет тебе самое ценное, что у него есть — здоровье, и ты не имеешь права его подвести».

Помощь людям и стала главным мотивом выбора профессии. Еще в школьные годы наш герой с упоением слушал рассказы друга своего отца, практикующего хирурга. Поэтому уже к девятому классу юноша знал, куда пойдет, и проявлял прилежность в учебе. После окончания родной школы с единственной четверкой в аттестате он поступил в Казанский государственный медицинский институт имени С.В. Курашова по специальности «Стоматология». Спустя три года после его окончания Николай Тинюков решил поступать в ординатуру на кафедру стоматологии медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

«Два года я учился и преподавал студентам. Руководство предлагало остаться на кафедре, но я не мог. К тому времени у меня уже была семья, да и родная земля тянула», — рассказывает Николай Антонович.

В 1991 году Тинюков с радостью вернулся в Батыревскую больницу. Как говорит наш собеседник, работа врача-стоматолога всегда была ему по душе, и это не только про красивые улыбки. Ты видишь результат своей работы здесь и сейчас, и радуешься вместе с пациентом, когда уходит его боль.

Человечность и щедрость души своего руководителя подчеркивают все сотрудники больницы, а это 91 врач и 309 представителей среднего медицинского персонала. Кстати, большое подспорье в кадровом вопросе оказал национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и программы «Земский врач» и «Земский фельдшер» — за все время их реализации команда больницы пополнилась на 83 специалиста. На подходе еще 25 «целевиков» из ЧГУ имени И.Н. Ульянова и 10 — из Чебоксарского медицинского колледжа.

«Мы не просто оформляем новых сотрудников на работу, мы принимаем их в семью. Каждый год осенью проводим церемонию посвящения молодых специалистов в профессию. Для этого придумали памятный ритуал с присягой и торжественным надеванием белых халатов. Это объединяет и сплачивает коллектив», — продолжает свой рассказ Николай Антонович.

Николай Тинюков — основатель медицинской династии. Будущую супругу Людмилу Александровну он встретил еще в школе, и с тех пор они идут по жизни вместе. Вторая половинка окончила медучилище и вот уже 45 лет работает рядом с супругом. Сегодня она — медицинская сестра кабинета врача-психиатра, к своей работе относится ответственно, за что снискала уважение и авторитет как у коллег, так и пациентов. Чета Тинюковых воспитала двух детей, которые пошли по стопам родителей. Старшая дочь Елена — врач-стоматолог-ортодонт, победитель федерального чемпионата стоматологического мастерства. Младший сын Антон тоже выбрал путь в медицину.

«Со студенческой скамьи я твердо запомнил главный принцип работы — не навреди. А для этого нужны обширные знания, профессионализм, чуткое отношение к людям, милосердие, а главное — большая ответственность. Только обладая всеми этими качествами, можно быть хорошим врачом!» — уверен Николай Тинюков.