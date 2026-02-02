Поэтесса фортепиано

За плечами Наталии Егоровой десятки сольных, оркестровых и ансамблевых выступлений

После череды вступительных аккордов, пронизанных вздохами коротких пауз, над роялем воспарила бесконечная мелодия, бликующая трелями, форшлагами и группетто, будто водная гладь в свете луны. Она лилась и дышала, неслась и кружила, и казалось, нет в мире ничего прекраснее и свободнее этой вдохновенной, неземной, вечной в своей протяженности темы. Звучал Ноктюрн до-диез минор, такой же великий и бессмертный, как и его автор. «С детства знала, что Фредерик пишет для меня», — делится сокровенным пианистка Наталия Егорова, которая никогда не говорит о Шопене в прошедшем времени.

Кстати, в биографиях молодой солистки из Чебоксар и польского композитора эпохи романтизма найдется немало точек соприкосновения. Оба шагнули в мир музыки по собственному желанию и в раннем возрасте: в пять лет Наташа заявила маме: «Купите мне пианино!»Для обоих этот инструмент стал центром вселенной (неспроста Шопена называют поэтом фортепиано). И ни одного из них не пугала перспектива каждодневных занятий. «Придется много трудиться», — предупредила девочку первый педагог по специальности Ольга Николаевна Семенова (Сумкина), кинув взгляд на ее небольшую и, казалось бы, совсем не пианистическую руку (бытует мнение, что у пианиста должны быть длинные пальцы и широкая кисть).

Такими «преимуществами» могли похвастаться Сергей Рахманинов или Антон Рубинштейн, чью ладонь нередко сравнивали с львиной лапой, но уж точно не Фредерик Шопен (известно, что он даже изобрел прибор для растяжки пальцев). Впрочем, это совершенно не помешало ему стать «польским Моцартом», главное — ни на долю не сбавлять темп на пути к цели. А поскольку юная воспитанница Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Филиппа Лукина старалась во всем на него равняться, гаммы и арпеджио, аккорды и прочие упражнения для развития мелкой и крупной техники буквально хлынули на клавиатуру неукротимым потоком. Шопен оценил порыв девочки и всячески ей благоволил. «Революционный этюд», «Фантазия-экспромт», Ноктюрн ре-бемоль мажор… Нечасто в стенах «музыкалки» услышишь подобные произведения, считается, что это следующая, более высокая ступень пианизма.

Конечно, значительную роль в таком стремительном восхождении по профессиональной лестнице сыграла заслуженный работник культуры Чувашии Светлана Лесных. У нее, выпускницы легендарной «Гнесинки», Наташа занималась с четвертого класса школы и вплоть до окончания Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова, постигая лучшие традиции фортепианной игры, и это не просто красивые слова. Педагог Светланы Петровны, известный советский пианист и музыковед Юрий Петров, был воспитанником самого Александра Гольденвейзера, «патриарха русской пианистической школы». Разумеется, такая безупречная исполнительская «наследственность» не могла не сказаться на будущем Наташи: из 70 человек, подавших документы на фортепианный факультет Казанской консерватории, лишь 20 прошли на бюджет, в том числе и она.

Дальше — больше. Стелла Леонидовна Федосеева, которая сразу разглядела в абитуриентке из Чебоксар огромный талант и взяла ее в свой класс, училась у старейшего профессора консерватории Ирины Сергеевны Дубининой. А та, в свою очередь, была выпускницей знаменитого пианиста-виртуоза Якова Зака, лично знала Генриха Нейгауза и Эмиля Гилельса (тот даже предлагал ей стать его ассистентом) и отыграла свыше сотни сольных концертов. С преподавателями по другим дисциплинам повезло не меньше. «Концертмейстерский класс» вела народная артистка Республики Татарстан Юзефина Юзефовна Сокольская, долгое время служившая концертмейстером в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, «Камерный ансамбль» — Венера Валентиновна Порфирьева, концертмейстер группы флейт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством одного из лучших дирижеров современности Александра Сладковского.

«Отдельно хотелось бы отметить пианистку Наталию Егорову, которой удалось тонко прочувствовать специфику джазовой игры и по-новому раскрыть колористический потенциал своего инструмента, — читаем на страницах печатной прессы. — Ведь если в академической музыке основной упор идет на мелодические возможности рояля, когда фразы, глубокие, объемные и певучие, сплетаются в бесконечную по протяженности тему, то в джазе он нередко рассматривается как ударный инструмент, дополняющий ритм-секцию. А потому здесь совсем иное туше (манера прикосновения к клавишам) и характер фортепианной партии, упругой, отрывистой, суховатой, где каждый мотив — словно короткий стежок на канве партитуры. В то время как в произведениях романтиков или классиков можно дать волю воображению и «покопаться» в звуке, ища в нем свежие краски и цветовые сочетания, здесь надо играть более собрано, бисерно, «не распыляясь». Кроме того, если в симфоническом оркестре рояль будто спрятан от нашего уха и не выбивается из общей тембровой картины, то в небольшом по составу эстрадном или джазовом — он как на ладони. Да и маэстро Наталья Яклашкина нередко выводила его на передний план и отдавала право первенства».

Речь идет об одном из концертов оркестра «Джаз-ТОНиКа», созданного на базе Чувашской академической симфонической капеллы, куда Наталию Егорову пригласили в 2013 году, сразу после окончания консерватории. Художественный руководитель коллектива Морис Яклашкин, знающий толк в хороших музыкантах, просто не мог упустить пианистку такого класса. Потом поступили предложения от Камерного оркестра Чувашии, молодежного оркестра «PROMETHEY» и Чувашского театра оперы и балета «Волга Опера», где ей хватило буквально пары репетиций, чтобы освоиться в оркестровой яме и понять особенности театрально-симфонической партитуры. Немало она выступает и вместе со своим супругом, виолончелистом Алексеем Егоровым, дуэт с которым сложился в студенчестве и расцвел на родной чувашской сцене целым букетом сонат и вариаций, фантазий и сюит.

А еще Казань подарила Наташе встречу с… Фредериком Шопеном! Да-да, вы не ослышались. Именно с ним часто сравнивают народного артиста Республики Татарстан, лауреата международных конкурсов имени Шопена в Москве и Варшаве, кавалера ордена Заслуг перед Республикой Польша Рэма Урасина — блистательного российского пианиста, нареченного «посланником Шопена» и сыгравшего все его произведения. Поэтому каждый урок по «Фортепианному ансамблю», который преподает в консерватории Рэм Геннадьевич, превращался в настоящее свидание с любимым композитором.

Фортепианные соло Наталии Егоровой — яркое украшение всех программ Чувашской академической симфонической капеллы. Среди них грантовые проекты «Вокальная карта Чувашии» и «Симфо-фолк — музыка на все времена», концерты в рамках Международного фестиваля «Созвездие земляков» и памятное выступление на Московском джазовом фестивале (Moscow Jazz Festival). Фото с сайта Чувашской академической симфонической капеллы