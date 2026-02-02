АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

«Единогласно в первом чтении приняли пакет комплексных законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Вхожу в число соавторов этих инициатив, разработанных по поручению Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Изменения касаются сокращения срока, в течение которого трудовые мигранты должны пройти медицинское освидетельствование, с 90 до 30 дней и только в уполномоченных организациях, что исключает возможность участия посредников. Это реформа системы контроля за процедурами, которые должны гарантировать безопасность жизни и здоровья наших граждан. Все документы будут оформляться в электронном виде, что обеспечит защиту от недостоверной информации. Данные будут загружаться в единую информационную систему федерального здравоохранения и передаваться в Министерство внутренних дел для дальнейшей обработки».