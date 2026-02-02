Независимо от уровня дохода

Отделение Социального фонда России по Чувашии в 2025 году выплатило единовременное пособие более 160 семьям, принявшим на воспитание детей.

На получение этой меры поддержки имеют право усыновители, опекуны, попечители или приемные родители. Важно, чтобы они были гражданами России и постоянно проживали на ее территории.

Пособие предоставляется в фиксированном размере и не зависит от уровня дохода семьи. С 1 февраля 2026 года выплата проиндексирована на 5,6% и составляет 28450,45 рубля. Если семья усыновляет ребенка старше семи лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей, то выплата составит 217384,58 рубля на каждого.

Для получения пособия необходимо подать заявление через портал госуслуг либо в МФЦ или в клиентской службе Отделения. Сделать это надо не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. При отсутствии документов и необходимых сведений из организаций срок может быть продлен до 20 рабочих дней. Выплата поступит в течение пяти рабочих дней с момента принятия положительного решения.