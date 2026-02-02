Дешевле водку уже не найдёшь

С 1 января этого года вступили в силу новые минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

Соответствующий приказ 18 декабря 2025 года издал Минфин России. Нижний порог стоимости пол-литра водки сейчас — 409 рублей (было 349). Бренди, ром, кальвадос и виски сроком выдержки менее трех лет того же объема — не дешевле 605 рублей (было 472), а коньяк и виски сроком выдержки не менее трех лет — 755 рублей (было 651), сообщает пресс-служба Минэкономразвития Чувашии.

Минимальные цены обозначают предел, ниже которого продажа алкоголя запрещена. Если фактическая цена окажется дешевле установленной, то это будет считаться нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Юридических лиц оштрафуют на 100 тыс. рублей. Кроме того, продажа крепкого алкоголя ниже «минималки» может привести к аннулированию лицензии на розничную продажу.