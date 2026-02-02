В республике создают комфортные условия для участников дорожного движения

Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов утвердил план по организации безопасной инфраструктуры для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты, гироскутеры, ролики, скейтборды. Улицы должны быть удобными не только для машин, но и для тех, кто выбирает легкое, экологичное передвижение.

Документ, подготовленный по инициативе Минтранса Чувашии, включает шесть разделов с комплексом мер. Уже в этом году специалисты обследуют дороги, изучат, где чаще всего катаются горожане и на чем, и определят приоритетные зоны для новой инфраструктуры. Также будут внесены изменения в документы транспортного планирования, градостроительную документацию и паспорта дорожной безопасности образовательных организаций. Ключевые работы по строительству и обустройству выделенных зон для движения и парковки СИМ и велосипедов как в пределах улично-дорожной сети, так и в рекреационных зонах должны быть завершены к ноябрю 2030 года.

Как отмечают в Минтрансе Чувашии, это нужно для того, чтобы выстроить комфортную, организованную и безопасную транспортную среду. Только по итогам прошлого года в республике зарегистрировано 20 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.