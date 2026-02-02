Клиенты ВТБ удвоили число оплат альтернативными платежными инструментами

Клиенты ВТБ все чаще выбирают альтернативные платежные инструменты для своих ежедневных покупок. В 2025 году пользователи совершили более 1,4 млрд оплат и потратили свыше 1,5 трлн рублей с помощью платежных стикеров, Мир Pay, СБП и сервиса ВТБ Pay – это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

Платежные стикеры

Оплата стикерами остается одним из самых популярных способов альтернативных платежей. По итогам прошлого года на них пришлось 5,7% от общей суммы трат и 7,2% от числа оплат. За прошлый год число клиентов, которые активно пользуются платежными стикерами, выросло на 30%. В этот период клиенты ВТБ совершили 491 млн операций на 358 млрд рублей с помощью платежных стикеров – втрое больше, чем в 2024 году.

ВТБ Pay

Сервис ВТБ Pay, запущенный в ноябре 2024 года, быстро завоевал популярность у клиентов банка. В 2025 году пользователи оплатили с его помощью 256 млн покупок на 191 млрд рублей. За прошлый год число клиентов, пользующихся сервисом, выросло в 5 раз.

СБП

Оплата с помощью СБП стала привычным платежным инструментом для клиентов ВТБ.

За 2025 год пользователи потратили таким способом 696 млрд рублей, совершив 312 млн операций (годом ранее – 429 млрд рублей и 170 млн операций). Оплата по СБП занимает наибольшую среднюю долю среди альтернативных способов оплаты по сумме трат (в 2025 году – 11,1%), а по числу оплат уступает платежным стикерам (4,6%).

Мир Pay

В 2025 году через Мир Pay клиенты ВТБ совершили 381 млн операций на сумму 295 млрд рублей (в 2024 году – 344 млн и 245 млрд рублей). Несмотря на рост объема оплат, доля платежей через сервис в прошлом году постепенно снижалась: с 7,2% в январе до 4,6% в декабре. Доля Мир Pay в общей сумме трат в течение года также снижалась с 5,9% в январе до 4,0% в декабре.

«Клиенты ВТБ активно переходят на современные платежные инструменты, которые сочетают простоту, удобство и безопасность. Мы видим, что альтернативные способы оплаты становятся не просто технологическим трендом, а частью ежедневных финансовых привычек миллионов россиян. Мы продолжим развивать альтернативные платежные инструменты, чтобы сделать оплату покупок еще удобнее и быстрее», — отметил Алексей Охорзин , старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Пользователи могут оформить удобные платежные инструменты ВТБ всего за несколько кликов. Стикер можно заказать с доставкой на дом и оплачивать покупки касанием телефона к терминалу. Сервис ВТБ Pay доступен владельцам устройств на Android – он позволяет платить смартфоном без карты и получать кешбэк рублями за каждую покупку. В ближайшее время банк расширит функциональность ВТБ Pay, добавив новые сценарии использования сервиса и дополнительные преимущества для клиентов.