Свето-шумовое оружие наделало шуму

Ночь с 1 на 2 февраля выдалась тревожной для жителей улицы Ярмарочной в Чебоксарах — во дворе одного из домов раздались выстрелы.

Буквально спустя пару часов в социальных сетях появились видео, на которых двое мужчин палят из пистолета в воздух. Полицейские оперативно установили личности правонарушителей и задержали их. Хозяином оружия оказался 37-летний чебоксарец. По словам мужчины, он приобрел его несколько лет назад для своей безопасности, а накануне вечером после распития алкогольных напитков решил с приятелем пострелять. Как пояснил задержанный, оружие охолощенное и светозвуковое. В настоящее время оно изъято, в ближайшее время будет проведена экспертиза.